DNA l-a reținut pe fostul șef de la Permise Neamț – Lucian-Nicolae Gabur a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune

Lucian-Nicolae Gabur, fostul șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Neamț, a fost reținut pentru 24 de ore pentru fapte de corupție. După expirarea măsurii preventive dispusă pe 22 octombrie, astăzi a fost plasat sub control judiciar. El este acuzat de trafic de influență și luare de mită.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 23 octombrie 2026, față de inculpatul GABUR LUCIAN-NICOLAE, la data faptelor șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Neamț, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență (3 infracțiuni) și luare de mită (4 infracțiuni)”, anunță DNA.

Polițistul care a părăsit sistemul pe 11 septembrie când a ieșit la pensie (amănunte aici ) are obligația de a depune, până la data de 30 octombrie, o cauțiune în cuantum de 50.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

„Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada mai – septembrie 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae, în calitatea menționată anterior, ar fi primit de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordinea sa, pentru a-i determina pe aceștia să declare admiși, la probele practice pentru obținerea permisului de conducere, candidați indicați de persoanele respective.

În perioada aprilie – august 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae ar fi primit de la o persoană sume de bani cuprinse între 200 de lei și 100 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere”, mai arată procurorii anticorupție.

Lucian-Nicolae Gabur trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Neamț și să nu desfășoare, în calitate de funcționar public, activități de niciun fel în legătură cu obținerea permiselor de conducere sau înmatricularea vehiculelor.

„Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul inculpatului Gabur Lucian-Nicolae a fost identificată suma de 10.500 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului”, spun anchetatorii. În același dosar sunt cercetate și alte persoane.