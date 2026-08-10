Vaslui. Judecați pentru fraudă cu fonduri europene – prejudiciu depășește 172.000 lei

Două persoane, tată și fiică, au fost trimise în judecată de procurorii DNA pentru obținere pe nedrept de fonduri europene. În cauză sunt acuze de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, sub forma autoratului, respectiv a instigării.

În rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție se arată că există probe din care rezultă că, la începutul anului 2020, unul dintre acuzați ar fi determinat-o pe fiica sa, cercetată și ea în același dosar, să înființeze o întreprindere individuală prin intermediul căreia să obțină, în mod nelegal, fonduri europene.

„Astfel, la instigarea tatălui său și cu sprijinul moral și material al acestuia, inculpata, în calitate de titular al întreprinderii individuale, în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi depus, în datele de 28 mai 2020, 16 martie 2021, 5 aprilie 2022 și 25 mai 2023, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) Vaslui, cereri unice de plată pentru campaniile agricole aferente anilor 2020–2023, în care ar fi prezentat declarații false privind utilizarea unor suprafețe de teren și ar fi folosit documente false (adeverințe pretins emise de Primăria comunei Zăpodeni, județul Vaslui)”, conform DNA.

Prin aceste demersuri, femeia ar fi obținut pe nedrept suma totală de 172.708 lei, provenită din fonduri europene. Procurorii au dispus instituirea dispus măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând unuia dintre inculpați. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vaslui, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

G.S.