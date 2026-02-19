EVENIMENTACTUALITATESOCIAL

Distracție maximă la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

de Vlad Bălănescu

Dacă ești pasionat de schi, snow-boarding, săniuță sau doar pentru plimbări într-un peisaj feeric și o bătaie cu bulgări, te așteptăm să te alături distracției la Durău Park!

Urmează un nou weekend (20 – 22 februarie, 2026) de Serbări ale Zăpezii, ediția a V-a, unde te așteaptă o mulțime de surprize: concursuri, tombolă, ambient sonor de cea mai bună calitate cu DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad.Distracție maximă la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Pe scena de la baza pârtiei, se va da startul mega concertelor: ADDA, Ioana Ignat și Edward Sanda, Connect -R, Johny Romano și, din nou, Los Anonimos!

***

Mulțumim Dinamic92 pentru implicare la această ediție a Serbărilor Zăpezii!Distracție maximă la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Pe locuri, fiți gata …distracția începe!

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
