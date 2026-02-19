Distracție maximă la Serbările Zăpezii de la Durău Park!

Dacă ești pasionat de schi, snow-boarding, săniuță sau doar pentru plimbări într-un peisaj feeric și o bătaie cu bulgări, te așteptăm să te alături distracției la Durău Park!

Urmează un nou weekend (20 – 22 februarie, 2026) de Serbări ale Zăpezii, ediția a V-a, unde te așteaptă o mulțime de surprize: concursuri, tombolă, ambient sonor de cea mai bună calitate cu DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad.

Pe scena de la baza pârtiei, se va da startul mega concertelor: ADDA, Ioana Ignat și Edward Sanda, Connect -R, Johny Romano și, din nou, Los Anonimos!

***

Mulțumim Dinamic92 pentru implicare la această ediție a Serbărilor Zăpezii!

Pe locuri, fiți gata …distracția începe!

Angela Croitoru