Când stai în casă de 3 săptămâni, conștient că poți contribui la propagarea epidemiei dacă nu respecți niște reguli, este de-a dreptul revoltător să constanți că altora puțin le pasă de starea de urgență. Iar un locuitor al municipiului Piatra-Neamț ne-a trimis astăzi, 8 aprilie, câteva fotografii, făcute de la balconul apartamentului său, situat în zona centrală a orașului, dar cu vedere în spatele blocului.

”Am văzut găști de tineri care nu aveau nicio treaba cu izolarea”, ne-a declarat omul respectiv. ”Stau de 3 săptămâni în casă și mă gândesc cu groază că vom mai avea mult de stat din cauza unora ca ei. Ieri am fost să duc de mâncare unei doamne în vârstă, am fost cu mașina până în Precista, și la Piața Bistrița era o aglomerație ca într-o zi normală. Am făcut niste poze abia când mi-a trecut prin minte, deja gașca se înjumătățise. Dar zilnic umblă așa. Asta în timp ce bătrânii trec pe lângă ei, cu mască și mănuși. Nu am intenția să pârăsc o persoană sau alta, este vorba despre indignarea că nu se ia în serios situația”.

Cu siguranță că nu sunt singurele exemple de oameni care nu înțeleg că situația epidemiologică impune distanțarea socială ca pe o măsură de prevenție și, în niciun caz, ca pe un joc de a ”fenta” poliția care-i sancționează pe cei care încalcă ordonanțele militare.

