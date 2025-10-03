Discriminare la plata drepturilor salariale ale profesorilor în baza hotărârilor judecătorești

Guvernul condus de Ilie Bolojan a amânat plata tranșelor unor drepturi salariale ale cadrelor didactice obținute în baza unor hotărâri judecătorești. Este vorba despre acțiunile în instanță inițiate de sindicatele din învățământul preuniversitar pentru a obține banii promiși de guverne anterioare, ca majorări salariale pentru profesori -uneori după greve generale – și care nu s-au mai acordat, pentru că alte prevederi legislative le-au blocat. Pentru aceste drepturi, sindicaliștii din educație au luptat în instanțe, uneori și ani de zile, reușind să obțină hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Anul acesta, unele cadre didactice din județul Neamț au primit deja acești bani, altele nu. O nouă tranșă din acești bani ar fi trebuit să fie acordați unora dintre profesori odată cu salariile aferente pe luna septembrie a acestui an. Fondurile pentru aceste plăți au și ajuns în conturile inspectoratelor școlare, numai că, între timp, guvernanți s-au gândit că ar putea folosi acești bani într-un alt scop și au decis amânarea plăților pentru anul 2026.

“În lunile mai-iunie anul acesta o parte dintre colegi au primit acești bani, tranșa aferentă anului 2025. Deci, este o discriminare și o nedreptate care se face acum unora dintre colegii noștri pentru care plata se amână pentru anul 2026”, ne-a declarat prof. Ionel Hociung, președintele FSLI Neamț.

Într-un comunicat de presă, remis redacției noastre, FSLI și FSE Spiru Haret acuză “Un nou abuz al Guvernului”, în condițiile în care nu există prevederi legale care să spună că plățile prevăzute de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

Pentru plata acestor tranșe aferente anului școlar trecut 2024-2025, au fost alocați anul trecut 540.000 de lei, potrivit informațiilor furnizate de inspectorul general școlar al județului Neamț Ionuț Liviu Ciocoiu în conferința de presă de joi, 2 octombrie.