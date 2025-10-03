Sindicatele din educație îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare și iau în calcul boicotarea începutului de an școlar
Stiri fierbintiACTUALITATEEDUCATIE

Discriminare la plata drepturilor salariale ale profesorilor în baza hotărârilor judecătorești

de Croitoru Angela

Sindicatele din educație îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dezinformare și iau în calcul boicotarea începutului de an școlar_Guvernul condus de Ilie Bolojan a amânat plata tranșelor unor drepturi salariale ale cadrelor didactice obținute în baza unor hotărâri judecătorești. Este vorba despre acțiunile în instanță inițiate de sindicatele din învățământul preuniversitar pentru a obține banii promiși de guverne anterioare, ca majorări salariale pentru profesori -uneori după greve generale – și care nu s-au mai acordat, pentru că alte prevederi legislative le-au blocat. Pentru aceste drepturi, sindicaliștii din educație au luptat în instanțe, uneori și ani de zile, reușind să obțină hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Anul acesta, unele cadre didactice din județul Neamț au primit deja acești bani, altele nu. O nouă tranșă din acești bani ar fi trebuit să fie acordați unora dintre profesori odată cu salariile aferente pe luna septembrie a acestui an. Fondurile pentru aceste plăți au și ajuns în conturile inspectoratelor școlare, numai că, între timp, guvernanți s-au gândit că ar putea folosi acești bani într-un alt scop și au decis amânarea plăților pentru anul 2026.

“În lunile mai-iunie anul acesta o parte dintre colegi au primit acești bani, tranșa aferentă anului 2025. Deci, este o discriminare și o nedreptate care se face acum unora dintre colegii noștri pentru care plata se amână pentru anul 2026”, ne-a declarat prof. Ionel Hociung, președintele FSLI Neamț.

Într-un comunicat de presă, remis redacției noastre, FSLI și FSE Spiru Haret acuză “Un nou abuz al Guvernului”, în condițiile în care nu există prevederi legale care să spună că plățile prevăzute de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile

Comunicat comun federatii invatamant 3 octombrie 2025 final

Pentru plata acestor tranșe aferente anului școlar trecut 2024-2025, au fost alocați anul trecut 540.000 de lei, potrivit informațiilor furnizate de  inspectorul general școlar al județului Neamț Ionuț Liviu Ciocoiu în conferința de presă de joi, 2 octombrie.

Discriminare la plata drepturilor salariale ale profesorilor în baza hotărârilor judecătorești

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Era digitală: mai puțină birocrație, mai multă eficiență
Articolul următor
Incendiu într-o gospodărie din Pipirig. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Ultima ora

SOCIAL

Incendiu într-o gospodărie din Pipirig. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a...
ACTUALITATE

Era digitală: mai puțină birocrație, mai multă eficiență

Digitalizarea autorităților locale din România este o prioritate tot...
ACTUALITATE

Tânăr de 26 de ani găsit decedat pe un câmp din Roznov

Un bărbat de 26 de ani din Roznov a...
SANATATE

Radu Firăstrău îi răspunde ministrului Rogobete: DSP Neamț nu a dat aviz negativ pentru spitalul nou

Joi, 3 octombrie, ministrul Rogobete a ieșit „public”, pe...
ACTUALITATE

Ceahlăul Piatra Neamț se pregătește de duelul contra Sepsi Sfântul Gheorghe

Revenirea profesorului Cristian Pustai pe banca tehnică a Ceahlăului...

Categorii

SOCIAL

Incendiu într-o gospodărie din Pipirig. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a...
ACTUALITATE

Era digitală: mai puțină birocrație, mai multă eficiență

Digitalizarea autorităților locale din România este o prioritate tot...
ACTUALITATE

Tânăr de 26 de ani găsit decedat pe un câmp din Roznov

Un bărbat de 26 de ani din Roznov a...
SANATATE

Radu Firăstrău îi răspunde ministrului Rogobete: DSP Neamț nu a dat aviz negativ pentru spitalul nou

Joi, 3 octombrie, ministrul Rogobete a ieșit „public”, pe...
ACTUALITATE

Ceahlăul Piatra Neamț se pregătește de duelul contra Sepsi Sfântul Gheorghe

Revenirea profesorului Cristian Pustai pe banca tehnică a Ceahlăului...
Cultura Neamt

„Capitalistul bolșevic”, lansare de carte la Biblioteca „G.T. Kirileanu” Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț organizează vineri, 3 octombrie...
SANATATE

Alt scandal în sănătatea nemțeană: conducerea DSP demisă de ministrul Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției...
ADMINISTRAȚIE

Program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii până la 35 de ani – proiectul a fost adoptat de Guvern

În ședința de Guvern din 2 octombrie au fost...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale