Pontajul electronic prefigurat a fi introdus la spitalul județean, pentru o mai bună organizare a salariaților (detalii aici), a depășit faza patimilor și a intrat în cea a amenințărilor. Introducerea sistemului electronic de pontaj naște patimi ajunse, mai nou, la nivel de amenințări. Toate ”creștine” și toate adresate managerului Codruț Munteanu, cel care a avut inițiativa sistemului electronic de pontaj.

Acesta a vorbit despre mesajele amenințătoare pe care le primește în cutia poștală de acasă: ”Am fost acuzat că mi-am pierdut credința, că sunt anti părintele Iustin Pârvu. Când merg spre casă, mă gândesc ce mai primesc în cutia de scrisori! Ori o icoană, ori o brățară, ori un mesaj de la mormântul părintelui Iustin Pârvu, că nu-i place cu biometria! Am primit astfel de lucruri, o să le strâng pe toate. Am găsit tot felul de iconițe, de brățări… Și bilețele cu părintele Iustin Pârvu: «Aveți grijă, credința ortodoxă e doar una!». În momentul când îți vine de la mormântul părintelui Iustin Pârvu… Mă gândesc… findcă o am și pe mama, care stă cu mine, la mansardă, și este bolnavă și mă gândesc cine știe peste ce mai dă?! Am impresia că sunt privit ca un om care și-a pierdut credința, or e un punct forte la mine, credința, pentru că eu am crescut între două mănăstiri și, din clasa a VII-a, am avut duhovnic… Și acum continui să mă sfătuiesc cu duhovnicul. Seara, îl rog pe Dumnezeu ca noaptea să-mi dea ideea bună pentru dimineață”.

Dincolo de iconițe și brățări puse în cutia de scrisori a managerului, împotriva lui Codruț Munteanu se acționează și pe căi profane, cu liste de semnături strânse într-un soi de protest al angajaților la adresa pontajului electronic. Printre semnatari sunt infirmiere, îngrijitoare, asistente, dar și medici. ”Sunt amenințat cu lista de 500 și ceva de semnături, de la toate categoriile de personal, infirmiere, îngrijitoare, medici. Este o obligație morală pentru un om excepțional, pentru domnul președinte (Ionel Arsene – n.red.) care m-a rugat să vin aici, să fac niște lucruri bune. Și, dacă în mandatul meu n-o să pot să fac niște lucruri bune pentru nemțeni, pentru pacienți, înseamnă că am stat degeaba! A venit momentul să le implementăm și le implementăm. Noi nu vrem decât ca spitalul ăsta să meargă bine, în liniște și-n pace, să avem suport și ajutor. Or, până acum, ajutorul n-a venit decât de la Consiliul Județean! Mă rog, am înțeles lucrurile, am înțeles că nu se dorește cu amprenta digitală, nici cu irisul. Am găsit soluția, cu cartelă, personalizată. Or, nici așa nu se vrea!”, a precizat dr. Munteanu. (C.I.)