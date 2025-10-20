INFRACȚIONALACTUALITATEJUSTIŢIE

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

de Sofronia Gabi

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mităProcurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a directorului general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR). Ioana Timofte este acuzată de comiterea infracțiunii de luare de mită, 10 fapte. În același dosar au fost deferiți justiției alte 6 persoane, angajați din cadrul instituției și persoane din cercul relațional al Ioanei Timofte. Acestea sunt acuzate de săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya)”, conform DNA.

Ioana Timofte este acuzată ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajații instituției – sejururi organizate și plătite din bugetul CNCIR, care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare. Activitatea ilicită ar fi fost sprijinită de ceilalți șase acuzați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională. „În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat”, mai arată sursa citată.

Având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte, dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de apel București cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii. Reamintim că Ioana Timofte este nepoata fostului șef SRI, romașcanul Radu Timofte.

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
