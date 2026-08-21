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Direcția Silvică Neamț: repopulări de păstrăv pe Tarcău, Borca și lacul Iapa

de Sofronia Gabi

Direcția Silvică Neamț are și alte „preocupări” pe lângă cele clasice din domeniu – administrarea a peste 200.000 de hectare de fond forestier proprietate publică a statului și privată, paza, regenerarea, exploatarea lemnului, protecția fondului cinegetic și piscicol.

Astfel, în ultima perioadă au avut loc acțiuni de repopulare cu păstrăv indigen în lacul de baraj natural Iapa de la Ocolul Silvic Roznov, pe pârâul Tarcăul Superior (Ocolul Silvic Brateș), pe Tarcăul Inferior (Ocolul Silvic Tarcău) și pe cursul de apă Borca (Ocolul Silvic Borca). La activitățile de repopulare au participat angajații din sectorul „vânătoare”, ei fiind sprijiniți de specialiștii de Păstrăvăria Stegioara – Borca. Acțiunea s-a concretizat prin eliberarea a 200 de kilograme de păstrăv indigen, circa 1.500 de bucăți, cu șanse foarte bune de adaptare și supraviețuire în procent de 100%.

 

 

În paralel, pentru a asigura un aport suplimentar de oxigen, reparăm unele cascade și amenajăm altele noi pentru adăpost pe porțiunile pâraielor de munte lipsite de pietre mari și cascade naturale, acolo unde apa este mai liniștită”, a transmis Direcția Silvică.

Direcția Silvică Neamț: repopulări de păstrăv pe Tarcău, Borca și lacul Iapa

Cursurile de apă menționate sunt cu regim de prohibiție de câțiva ani pentru refacere, au fost repopulate anual cu puiet de păstrăv indigen și dorim să reluăm cât mai curând activitățile de pescuit recreativ pe unele porțiuni, inclusiv în sistem catch&release (prinde și eliberează).

Dacă despre pâraiele menționate mai sus se știu mai multe, Lacul de baraj natural de pe Iapa este oarecum necunoscut. I se mai spune Lacul Veselaru (după numele proprietarului terenului unde s-a format), este situat în zona stațiunii Negulești, comuna Piatra Șoimului.

 

Acumularea s-a creat în anul 1940 în urma unei alunecări de teren, are o suprafață de aproximativ 3.500 de metri pătrați, o lungime de 72 de metri, o lățime de 55 de metri, adâncimea maximă fiind de 12 metri. Cei care vor să-l viziteze sunt sfătuiți să meargă în grup mai mare, deoarece zona este frecventată de urși.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Direcția Silvică Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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