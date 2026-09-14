Direcția Silvică Neamț: Anunț privind organizarea licitației electronice de vânzare de lemn fasonat

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ NEAMȚ, cu sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24, e-mail: [email protected].

2. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:

– 22.09.2026, ora de start 0900 pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Roman, Targu Neamt, Garcina, Varatec, Pipirig, Poiana Teiului, Borca si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului” în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro);

– 23.09.2026 , ora de start 0900 , pentru loturile din fondul forestier de stat administrat de ocoalele silvice Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates, Bicaz si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului” în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro);

Data desfăşurării şi ora inceperii negocierii: 24.09.2026, ora 1000 .

Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică, disponibilă la adresa fasonatRNP.ro. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE ELECTRONICĂ pentru vânzarea de lemn fasonat. Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei 09.2026, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii economici. Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negocierii:

Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii, se vor transmite la organizatorul licitaţiei/negocierii – Direcţia Silvică Neamț, cu sediul în sediul in Piatra Neamț, Str.V.A. Urechia, nr. 24 , până la data de 16.09.2026, ora 16:30 DOAR prin poşta electronică ( la adresa [email protected]) , în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat .

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul rosilva.ro. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie/negociere din fondul forestier proprietate publică a statului si cele provenite din confiscari este 17095.897 m3, din care pe sortimente si specii:

– bustean gater: 8580.33 (m3);

– lemn rotund celuloza: 53.65 (m3);

– lemn de mină: 0.00 (m3);

– lobde industriale: 0 (m3);

– lemn pentru placi din fibre si din aschii de lemn: 2814.13 (m3);

– lemn c.r.: 1554.15 (m3);

– lemn de foc: 3964.79 (m3);

– lemn rotund:73.03 (m3);

– cherestea: 51.837 (m3);

– resturi de lemn: 3.98 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– rasinoase: 13746.707 (m3);

– fag: 2473.07 (m3);

– stejar, gorun: 211.54 (m3);

– gârniţă: 0.00 (m3);

– cer: 0.00 (m3);

– salcâm: 0.00 (m3);

– cireş : 75.94 (m3);

– paltin: 201.78 (m3);

– frasin:41.50 (m3);

– tei: 25.34 (m3);

– plop: 72.04 (m3);

– diverse tari: 208.20 (m3);

– diverse moi: 39.78 (m3).

Volumul total de lemn fasonat de 897 m3oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC-C109255) si cele provenite din confiscari (cu mentiunea „Confiscari” în coloana „ Natura produsului” în lista loturilor, denumită „Ofertă”, atașată în anunț pe site-ul www.rosilva.ro). Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în data de 24.09.2026, ora 10:00 , în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare. Procedura de negociere se regaseste in caietul de sarcini de la cap. 4.9, art. 19. Caietul de sarcini poate fi achiziționat DOAR de pe pagina organizatorului licitației/negocierii, http://www.rosilva.ro, www. neamt.rosilva.ro, începând cu data de 09.2026. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

tariful de participare la licitaţie este de 250 lei

banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie/negociere:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra Neamţ

Operatorii economici care nu achita in conturile organizatorului licitatiei/negocierii garanția si/sau tariful de participare, până în data de 21.09.2026, ora 16:30, nu vor fi admiși la licitație/negociere.

Garantia de contractare si tariful de participare se considera achitate daca sumele se regasesc in conturile organizatorului la data de 21.09.2026, ora 16:30.

*** Termenul maxim de plată și ridicare a lemnului fasonat adjudecat va fi de maxim 30 zile calendaristice, indiferent de volumul lotului de lemn fasonat si de volumul total de lemn fasonat adjudecat de operatorul economic .

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii: Directia Silvica Neamt – Compartiment Comercial, tel: 0233 / 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: [email protected], persoana de contact: ing. Cosofret Ioan.

Organizator Directia Silvica Neamt

Director, ing. Maria Carmen STRUGARU