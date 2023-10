De astăzi, 16 octombrie, șomerii nemțeni au la dispoziție 590 joburi la firme din diverse domenii de activitate.

Cea mai mare ofertă vine din zona Piatra Neamț, iar din cele 280 de posturi, sunt și pentru ingineri 10 disponibile. Meseriașii sunt în continuare căutați de Comes, care are nevoie de zeci de sudori, lăcătuși mecanici, strungari, etc. Industria hotelieră este un alt domeniu care se distinge prin oferta de joburi, nemaivorbind de construcții și confecții textile.

Firmele din zona Roman au nevoie de 7 ingineri, dar oferta de joburi numără 200 la început de săptămână.

Cele mai puține posturi sunt în zona Târgu Neamț și în cele 110 vacante se găsesc și două de ingineri.

Toate informațiile de care aveți nevoie referitor la aceste posturi sunt disponibile la tel. 0233.237780 al AJOFM Neamț.

C.I.