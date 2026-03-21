Dimineață cu ghinion pentru doi bicicliști din Neamț. Ambii au ajuns la spital

Două evenimente rutiere în care au fost implicați bicicliști au avut loc în dimineața de 20 martie, în județul Neamț, ambele soldate cu persoane rănite și transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, primul incident s-a produs în jurul orei 07:00, în Târgu-Neamț. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 53 de ani, din localitate, care se deplasa pe bicicletă pe strada Ion Creangă, ar fi încercat să depășească prin dreapta coloana de mașini oprită la un sens giratoriu. În acel moment, a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care efectua un viraj la dreapta. În urma impactului, biciclistul a fost rănit și transportat la spital. Testările cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre participanți nu consumase alcool.

Al doilea accident a avut loc aproximativ două ore mai târziu, în localitatea Traian, pe strada George Bacovia. Un bărbat de 37 de ani, aflat pe bicicletă, s-ar fi dezechilibrat și a lovit un podeț betonat. Și în acest caz, victima a fost rănită și dusă la o unitate medicală. Polițiștii au constatat însă că bărbatul consumase alcool, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele situații, oamenii legii au deschis dosare penale și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.