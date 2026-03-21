Minoră accidentată de o mașină la Vânători-Neamț
ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Dimineață cu ghinion pentru doi bicicliști din Neamț. Ambii au ajuns la spital

de Popa Denisa

Două evenimente rutiere în care au fost implicați bicicliști au avut loc în dimineața de 20 martie, în județul Neamț, ambele soldate cu persoane rănite și transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, primul incident s-a produs în jurul orei 07:00, în Târgu-Neamț. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 53 de ani, din localitate, care se deplasa pe bicicletă pe strada Ion Creangă, ar fi încercat să depășească prin dreapta coloana de mașini oprită la un sens giratoriu. În acel moment, a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care efectua un viraj la dreapta. În urma impactului, biciclistul a fost rănit și transportat la spital. Testările cu aparatul etilotest au arătat că niciunul dintre participanți nu consumase alcool.

Al doilea accident a avut loc aproximativ două ore mai târziu, în localitatea Traian, pe strada George Bacovia. Un bărbat de 37 de ani, aflat pe bicicletă, s-ar fi dezechilibrat și a lovit un podeț betonat. Și în acest caz, victima a fost rănită și dusă la o unitate medicală. Polițiștii au constatat însă că bărbatul consumase alcool, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele situații, oamenii legii au deschis dosare penale și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
O persoană și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu un utilaj agricol într-o prăpastie, în Poienari
Articolul următor
SMURD Tragedie într-o comună din Vaslui.
Sfârșit tragic la Bozieni: o femeie a murit după ce a căzut într-o latrină

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Hemeiuș. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de proporții a izbucnit la o fabrică...
ACTUALITATE

Iași. Cățeluș salvat dintr-un incendiu la Brătuleni. Flăcările care au cuprins o casă și 10 tone de furaje

Un cățeluș a fost salvat de pompieri din calea...
ACTUALITATE

Știre actualizată. Suceava. Patru persoane transportate la spital după un accident cu trei mașini și doi pietoni

Actualizare:  Potrivit IPJ Suceava: ”Din primele verificări efectuate de către...
SPORT

L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut

Astăzi, 21 martie, a început faza play-out a Ligii...
ACTUALITATE

Ediția 36 a Festivalului Florile Ceahlăului aduce pe scenă tineri talentați din toată țara

Piatra Neamț găzduiește etapa finală a celei de a...

Categorii