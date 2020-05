În ziua de 27 mai, procurorii DIICOT Neamţ au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților S.O.M., L.A.L. și A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice. Este vorba despre 3 tineri care au legătură, într-un fel sau altul, cu agresiunea filmată de la Roznov.

”La data de 26.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un autor necunoscut a săvârșit infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, constând în aceea că prin intermediul rețelelor de socializare a încărcat un film în care un minor este supus unor acte de perversiune sexuală”, se arată în comunicatul DIICOT. ”Din probatoriul administrat până la această dată a rezultat faptul că inculpații A.M., S.O.M. și L.A.L cunosc partea vătămată, despre care aveau cunoștință că are vârsta de 16 ani. În perioada 21 – 23.05.2020 între unul dintre inculpați şi partea vătămată au avut loc mai multe discuţii contradictorii, aceştia jignindu-se reciproc. La data de 24.05.2020, inculpatul A.M. a mers în vizită la un prieten împreună cu inculpatul S.O.M. și, pe fondul consumului de alcool, acesta şi-a adus aminte de incidentele avute cu partea vătămată, motiv pentru care l-a apelat telefonic şi i-a cerut să se întâlnească pe raza orașului Roznov, pentru a discuta. Partea vătămată, care era împreună inculpatul A.C., a acceptat invitaţia şi împreună s-au deplasat spre punctul de întâlnire.

În momentul în care cele două grupuri s-au întâlnit, fără să spună ceva, inculpatul A.M. s-a dezbrăcat şi, cerându-i unei martore să filmeze, a mers la minor și i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feţei şi peste cap. Datorită intensităţii şi numărului mare de lovituri ce i-au fost aplicate, minorul a căzut la pământ, iar atacatorul s-a urcat peste acesta şi a încercat să-l agreseze sexual. Înainte de a pleca spre casă, agresorul i-a solicitat celuilalt inculpat să-i trimită filmulețul cu agresiunea exercitată faţă de minor, deşi a fost conştient că acel film are un conţinut pornografic explicit. La data de 24.05.2020, agresorul, pentru a se lăuda cu activităţile sale, i-a trimis filmulețul inculpatului L.A.L. care, la rândul său, l-a distribuit şi altor persoane printre care și inculpatului A.C. La data de 25.05.2020, în scop de răzbunare faţă de inculpatul A.M., inculpatul A.C. a încărcat filmulețul pe o rețea de socializare”.

Inculpatul A.M. este, desigur Mădălin Aursului, arestat deja – agresorul care s-a dezbrăcat și l-a umilit pe minorul de 16 ani. Procurorii au ridicat 3 telefoane mobile și continuă cercetările împotriva celor 3 tineri care au distribuit filmulețul.

C.M.