DIICOT Iași- operțiune internațională desfășurată simultan în România, Republica Moldova, Ungaria și Cehia, rețea de droguri destructurată

O amplă acțiune desfășurată simultan pe teritoriul a patru state – România, Republica Moldova, Cehia și Ungaria, a dus la destructurarea unei grupări de criminalitate organizată implicată în traficul de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu precursori chimici. Operațiunea, coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în colaborare cu autoritățile judiciare din Republica Moldova, Cehia și Ungaria, a avut loc pe 11 noiembrie 2025. În total, au fost efectuate 18 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite laboratoare clandestine și cantități importante de droguri și substanțe chimice. Membrii grupului infracțional proveneau atât din Republica Moldova, cât și din România, și acționau în cooperare cu persoane din celelalte state menționate. Gruparea era structurată pe mai multe niveluri: de la procurarea precursorilor chimici, până la producerea și distribuția metamfetaminei pe piața europeană.

Procurorii au stabilit că parte din membrii grupării se ocupau în principal de procurarea și transportul precursorilor necesari fabricării metamfetaminei, substanță de mare risc. Alt palier avea ca atribuții gestionarea laboratoarele de conversie artizanale unde pseudoefedrina era transformată în drogul final. Metamfetamina era ulterior comercializată către dealeri și consumatori din state ale Uniunii Europene, în special din Cehia și Germania. În urma perchezițiilor, forțele de ordine au găsit peste 5 kilograme de metamfetamină și aproximativ 40 de kilograme de comprimate care conțineau efedrină, alături de 50 de litri de toluen, 280 de kilograme de sodă caustică, fosfor și 70 de kilograme de reziduuri rezultate din producția de droguri. Autoritățile au mai confiscat două autovehicule folosite pentru transportul substanțelor și echipamente utilizate în procesul ilegal de fabricație.

Până în prezent, 16 persoane au fost arestate preventiv de către autoritățile judiciare din Cehia, Ungaria și Republica Moldova. Ancheta a mai scos la iveală faptul că un membru al grupării a încercat să ascundă activitatea ilegală prin intermediul unei societăți comerciale din municipiul Iași, folosită drept paravan pentru importul și distribuția precursorilor. Autoritățile reamintesc că toate persoanele cercetate se bucură de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Acțiunea reprezintă una dintre cele mai importante colaborări regionale din ultimii ani în domeniul combaterii traficului transfrontalier de droguri care implică cetățeni din Republica Moldova și România. Cazul a fost instrumentat în cadrul unei echipe comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST, cu sprijinul EUROPOL. În România, acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

(G. S.)