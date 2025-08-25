Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a nouă persoane implicate într-o rețea de criminalitate organizată specializată în producerea și comercializarea ilegală de țigarete. Acuzații, cu vârste între 24 și 55 de ani, sunt șapte cetățeni ucraineni și doi cu dublă cetățenie, maghiară și ucraineană, respectiv moldovenească și română, măsura fiind luată pe 23 august. În cadrul operațiunii, desfășurate pe raza județelor Sibiu, Hunedoara și Brașov, anchetatorii au descoperit la Șelimbăr o fabrică clandestină de țigarete, complet echipată cu linii de producție și ambalare.

Potrivit DIICOT Iași: „atât în Șelimbăr, cât și la adrese situate în localitățile Bradu, Vețel, Șeica Mare și municipiile Sibiu și Brașov au fost găsite și ridicate peste 61, 1 tone tutun, în valoare de circa 153.000.000 lei, 23.314.920 țigarete (purtând numele unei mărci cunoscute) cu o valoare de aproximativ 35.000.000 lei, paleți și baxuri conținând filtre de țigarete, role de hârtie pentru filtre de țigarete, adeziv, folie pentru ambalarea pachetelor și cartușelor, carton pentru confecționarea pachetelor și cartușelor, blanchete pentru fabricarea pachetului exterior de țigarete, purtătoare a însemnelor unei mărci cunoscute, două motostivuitoare, un încărcător frontal, trei transpaleți, echipamente de supraveghere video, aparat de detecție cu raze x, dispozitive de bruiaj și un dispozitiv de detectare a emisiilor de unde radio, medii de stocare, sume de bani în lei, euro și forinți, precum și alte mijloace de probă”.

Gruparea infracțională, constituită începând cu luna mai 2025 din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, opera cu scopul obținerii unor câștiguri substanțiale din contrabanda cu produse accizabile, cauzând un prejudiciu major bugetului de stat.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de inculpați, însă procurorii DIICOT au formulat contestație. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Denisa POPA

Foto-video: DIICOT Iași