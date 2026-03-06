Deversări controlate la mai multe baraje din Neamț, între 10 și 17 martie

Hidroelectrica SA a anunțat că, în perioada 10–17 martie 2026, va efectua probe cu evacuatorii la mai multe baraje din județul Neamț, în cadrul programului de pregătire a amenajărilor hidroenergetice pentru exploatarea în perioada de viitură.

Vor fi făcute deversări controlate la barajele Pângărați, Vaduri, Piatra-Neamț, Reconstrucția și Tașca. La barajele Pângărați, Vaduri și Piatra-Neamț, probele vor dura aproximativ 60 de minute, cu debite variabile între 40 și 80 mc/s. La barajul Reconstrucția, deversarea va dura tot aproximativ 60 de minute, cu un debit maxim de 50 mc/s, iar la barajul Tașca, proba va dura circa 20 de minute, cu un debit de aproximativ 35 mc/s.

Aceste manevre fac parte din verificările tehnice periodice pentru exploatarea în condiții de siguranță a amenajărilor hidroenergetice în perioadele cu ape mari.