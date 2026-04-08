Destinația anului 2026. Iași, Piatra- Neamț și Suceava – finaliste la categoria „Orașe care inspiră”

Trei municipii reședință de județ din zona de nord-est a țării, Piatra- Neamț, Iași și Suceava, s-au calificat în finala competiției „Destinația anului 2026„, la categoria „Orașe care inspiră”. Anul trecut, premiatele acestei categorii au fost orașele Oradea – locul I, Sibiu – locul II și Brașov -locul III.

În urmă cu două zile, pe 6 aprilie 2026, s-a dat startul votului public pentru finala „Destinația Anului 2026”. „De la orașe și sate cu identitate puternică până la stațiuni, regiuni și atracții naturale care merită să fie recunoscute la nivel național, fiecare vot devine o declarație de susținere pentru frumusețile României și o inspirație pentru a-ți reîncărca bateriile în vacanțe de neuitat!”, spun organizatorii.

Lista destinațiilor finaliste pentru fiecare din cele 11 categorii este disponibilă pe pagina oficială a competiției aici https://www.destinatiaanului.ro/competitia/finalisti, iar cei care doresc să voteze o pot face pe pagina Vot Public.

Votul public pentru desemnarea Destinației Anului 2026 se va încheia pe data de 25 aprilie, iar publicul este invitat să își susțină destinațiile preferate.

Campania se desfasoara in perioada 20 octombrie 2025 – 30 mai 2026.

Iași – „city break cultural”

Iașiul a fost perceput aproape dintotdeauna drept capitala culturală a regiunii.

„În ultimii 3–5 ani, Iașiul a cunoscut investiții importante în restaurarea patrimoniului și în modernizarea spațiilor publice, dezvoltarea infrastructurii urbane și extinderea serviciilor turistice. Aeroportul Internațional Iași și-a extins capacitatea, facilitând accesul din tot mai multe orașe europene, iar zona centrală și polul urban Palas au devenit spații de referință pentru evenimente, gastronomie și petrecerea timpului liber. Calendarul cultural s-a diversificat prin festivaluri, conferințe internaționale și manifestări artistice care animă orașul pe tot parcursul anului.

Revii în Iași pentru că orașul evoluează constant. Fiecare vizită aduce un nou festival, un spațiu cultural nou, o experiență gastronomică diferită sau o perspectivă nouă asupra patrimoniului său. Iașiul nu este doar un oraș de văzut, ci un oraș care se redescoperă de la o vizită la alta” – se arată în cadrul campaniei.

Piatra-Neamț -„Orașul experiențelor diverse”

Pe site-ul oficial al competiției, municipiul Piatra- Neamț este numit „Orașul experiențelor diverse” și este descris drept „unul dintre cele mai pitorești locuri din România, o destinație care îmbină deopotrivă urbanul cu montanul, cultura cu aventura.



Aici se pot practica drumeții montane, sporturi nautice și ecvestre, însă în același timp se poate admira una dintre cele mai vechi culturi din Europa, cultura Cucuteni, cea mai veche sinagogă de lemn din România, precum și una din cele mai bine conservate curți domnești ale lui Ștefan cel Mare. Nu în ultimul rând, Piatra-Neamț are singura telegondolă din țară care traversează un oraș, din aceasta putându-se admira ariile protejate dimprejur (unde s-au gasit primii pești fosiliferi din România), precum și Masivul Ceahlău în zilele senine” (mai multe detalii regăsiți aici (https://www.destinatiaanului.ro/destinatii/piatra-neamt).

Suceava – călătorie în timp

Și municipiul Suceava a reuși să se califice în finală:

„Suceava, fostă capitală a Moldovei medievale, își invită vizitatorii într-o călătorie în timp, unde istoria prinde viață. De la Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean, până la patrimoniul spiritual al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” (UNESCO), orașul oferă experiențe autentice. Suceava inspiră prin echilibrul dintre tradiție și modernitate, fiind o destinație culturală de neratat”.

Suceava nu mai este doar un punct de plecare, ci o destinație completă, care îmbină istoria, cultura, spiritualitatea și inovația într-o experiență autentică și memorabilă”.

Organizația de Management a Destinației (OMD) din fiecare din cele trei orașe din Moldova este cea care s-a ocupat de partea de promovare turistică, inclusiv în cadrul acestei campanii.

Angela Croitoru