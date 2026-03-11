Despre Digital Storytelling: cum copiii din mediul rural pot trece de la consumatori de conținut la creatori de mesaje pro-mediu

Înainte să existe internet, poveștile despre mediu le spuneau jurnaliștii și experții, iar publicul asculta. Azi, oricine cu un telefon și ceva de spus poate ajunge la mii de oameni. Problema e că cei mai mulți copii folosesc această putere pentru a consuma conținut, și nu pentru a-l crea.

Digital Storytelling schimbă această ecuație. Conceptul, dezvoltat în anii ’90 de Joe Lambert și Center for Digital Storytelling din Berkeley, pornește de la ideea că fiecare om are o poveste valoroasă de spus — și că instrumentele digitale pot transforma orice persoană, indiferent de vârstă sau resurse, într-un comunicator autentic și eficient. Studiile arată că atunci când oamenii creează conținut în jurul unui subiect, nivelul de implicare și convingere personală față de acel subiect crește dramatic față de simpla expunere la informație.

În educația de mediu, această abordare e cu atât mai relevantă: nu e suficient să convingi un copil că natura merită protejată. Trebuie să îl faci să simtă că are ceva de spus despre asta — și că merită să fie ascultat.

Prin activitățile proiectului — fotografie, arte vizuale, meșteșuguri și artizanat — copiii nu au primit mesaje despre mediu, ci le-au creat ei înșiși. Exponate, campanii, și fotografii care au ajuns la mii de oameni, numere care, în spatele lor, ascund ceva mai important: copii din două comunități rurale au descoperit că au voce și că știu să o folosească.

Asta e poate cea mai durabilă competență pe care o lasă în urmă „Generația Verde”, obișnuința și modul calitativ de a comunica despre temele de mediu din proiect. Copiii care știu să construiască un mesaj vizual, să îl publice și să vadă că ajunge la oameni nu vor mai fi niciodată pasivi față de subiect.

În contextul în care algoritmii platformelor de social media amplifică orice voce autentică, iar conținutul creat de tineri din comunități reale are un impact organic pe care nicio campanie plătită nu îl poate replica, această abordare nu e doar pedagogic valoroasă — e strategic inteligentă.

Proiect finanțat din Fondul pentru Mediu în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. www.afm.ro (http://www.afm.ro/)

