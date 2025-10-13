Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț, ale căror locuințe au fost avariate în urma inundațiilor din luna iulie, au primit până acum despăgubiri în valoare cumulată de peste 3,7 milioane de lei (aproximativ 750.000 de euro) din partea asiguratorilor, potrivit datelor transmise de PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), instituția care gestionează polițele obligatorii PAD.

PAID a anunțat că, până luni, 6 octombrie, au fost avizate 143 de dosare de daună. Dintre acestea, 89 s-au finalizat deja cu plată, iar pentru alte 18 dosare a fost transmisă oferta de despăgubire, în valoare totală de aproape 470.000 de lei — se așteaptă în prezent transmiterea conturilor bancare de la proprietari pentru efectuarea plăților. Alte 13 dosare, se află în instrumentare, fiind necesare documente suplimentare care atestă dreptul de încasare. Valoarea totală a despăgubirilor plătite deja, la care se adaugă sumele estimate pentru dosarele aflate în lucru, depășește 4,5 milioane de lei.

Broșteni concentrează cele mai multe plăți; Suceava depășește 3,3 milioane lei

Cele mai multe plăți au fost efectuate în județul Suceava, unde despăgubirile achitate au depășit 3,3 milioane de lei pentru 75 de dosare de daună. În județul Neamț, s-au plătit peste 354.000 de lei pentru 14 dosare.

Situația pe localități (dosare finalizate cu plată) în județul Suceava:

Broșteni: 52 dosare / peste 2,7 milioane lei

Ostra: 9 dosare / peste 322.000 lei

Gura Humorului: 3 dosare / peste 114.000 lei

Stulpicani: 5 dosare / peste 79.500 lei

Grănicești: 1 dosar / 50.000 lei

Slatina: 1 dosar / peste 18.000 lei

Frasin: 3 dosare / peste 16.000 lei

Vatra Dornei: 1 dosar / circa 5.000 lei

În județul Neamț:

Farcașa: 9 dosare / peste 291.000 lei

Borca: 5 dosare / peste 63.000 lei

Dosare respinse: anexe și elemente neacoperite de polița PAD

23 de dosare (19 în Suceava și 4 în Neamț) au fost respinse la plată. Principalele motive: avarii produse la anexe gospodărești, garduri și alte elemente care nu intră sub incidența poliței obligatorii PAD. Cele mai multe respingeri s-au înregistrat tot în Broșteni,11 dosare.

Precizarea PAID este relevantă: polița obligatorie PAD acoperă exclusiv daunele la locuință cauzate de inundații, cutremure și alunecări de teren, în limitele de despăgubire prevăzute de lege. Anexele și bunurile din interiorul locuinței nu sunt acoperite prin PAD; pentru acestea este nevoie de o poliță facultativă.

Se poate remarcă gradul redus de asigurare: doar 1 din 5 locuințe are PAD în Suceava- 60.853 locuințe asigurate, și sub 1 din 5 în Neamț, doar 39.776 locuințe asigurate.

Aceste procente indică un risc ridicat pentru multe gospodării de a nu beneficia de despăgubiri în cazul dezastrelor naturale acoperite de PAD.

Ce oferă polița PAD și cât costă

Asigurarea obligatorie a locuinței împotriva inundațiilor, cutremurelor și alunecărilor de teren (PAD) este reglementată de Legea 260/2008 și are următoarele caracteristici:

Cost anual: 130 lei pentru clădirile din materiale durabile; 50 lei pentru locuințele din chirpici sau paiantă.

Sume maxime asigurate: 100.000 lei pentru clădirile din materiale durabile; 50.000 lei pentru locuințele din chirpici/paiantă.

Nu acoperă anexele gospodărești și bunurile din locuință (acestea pot fi incluse într-o poliță facultativă). Polița facultativă are avantajul că poate acoperi valoarea integrală de piață a locuinței și conținutului, peste limitele PAD.

Intervenția statului: acoperire diferențiată în funcție de autorizație și asigurare

În contextul inundațiilor din iulie, când estimările oficiale indicau necesarul de despăgubiri de peste 5,7 milioane de euro pentru locuințele afectate, Guvernul a stabilit mecanisme de sprijin.

Pentru locuințele cu autorizație de construcție și cu poliță PAD activă, statul va plăti 90% din diferența dintre valoarea pagubelor estimate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și despăgubirea achitată de asigurător.

Pentru construcțiile care nu au autorizație și nici asigurare obligatorie, statul va acoperi 50% din valoarea pagubelor.

Ajutoarele nu se acordă dacă pagubele sunt acoperite integral printr-o poliță de asigurare facultativă.

Recomandări pentru proprietari: documente și termene

PAID precizează că deține informații doar despre locuințele asigurate pentru care proprietarii au notificat existența daunelor. Pentru accelerarea plăților și evitarea respingerilor, proprietarii sunt încurajați să:

Notifice prompt daunele către asigurător/PAID și să obțină număr de dosar.

Pregătească documentele justificative: actele de proprietate/folosință, fotografii ale daunelor, procesul-verbal al autorităților, devize/estime de reparații, datele bancare pentru plată.

Verifice dacă daunele vizează elemente acoperite de PAD (structura locuinței) și, dacă este cazul, să utilizeze o poliță facultativă pentru anexă sau bunuri.

Call-to-action pentru locuitorii din Suceava și Neamț

Verificați valabilitatea poliței PAD: dacă a expirat, reînnoiți-o cât mai curând. Costul este redus în raport cu protecția oferită.

Dacă ați suferit daune în iulie și nu ați notificat încă asigurătorul/PAID, faceți acest lucru imediat și transmiteți documentele solicitate pentru a nu întârzia plata.

Evaluați oportunitatea unei polițe facultative de locuință pentru a acoperi anexele și bunurile din interior, precum și diferențele peste limita PAD.

Pentru locuințele fără autorizație: informați-vă la primărie/ISC privind posibilitatea intrării în legalitate; în caz de dezastru, nivelul sprijinului public este mai redus fără autorizație și fără asigurare.

Urmăriți comunicările CJSU și ale primăriilor locale privind evaluările pagubelor, termenele de depunere a cererilor și sprijinul disponibil.

Datele indică o vulnerabilitate semnificativă în cele două județe, pe fondul gradului redus de asigurare. În contextul intensificării evenimentelor meteo extreme, creșterea cuprinderii în asigurare și clarificarea statutului juridic al construcțiilor rămân esențiale pentru protecția financiară a gospodăriilor.

Z.C.H.