Descoperire tragică. Un bărbat dat dispărut a fost găsit înecat după mai bine de o lună

de Popa Denisa

Polițiștii din cadrul Secției Rurale Bicaz anchetează moartea unui bărbat în vârstă de 48 de ani, găsit sâmbătă, 15 noiembrie, într-un iaz de lângă localitatea Bârnadu. Corpul a fost descoperit de proprietarul iazului, tot el fiind cel care a anunțat autoritățile.

În urma cercetărilor s-a stabilit că este vorba despre Catrinoi Gavril, a cărei dispariție a fost anunțată în data de 3 octombrie, de către patronul fermei unde lucra (amănunte aici).

Descoperire tragică. Un bărbat dat dispărut a fost găsit înecat după mai bine de o lunăÎn cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

