Descoperire macabră la Alexandru cel Bun

Rămășițele umane au fost descoperite în toaleta din spatele casei într-o gospodărie din localitatea Alexandru cel Bun. S-a întâmplat în după amiaza de 31 octombrie, fiind anunțați oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Conform datelor oficiale deocamdată nu a fost stabilită identitatea persoanei. Urmează ca necropsia să aducă dovezi în urma cărora să se poată identifica cu exactitate cauza și momentul decesului, iar cercetările ulterioare să ducă la identificarea persoanei.

Este foarte probabil ca rămășițele să aparțină proprietarului locuinței, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care a fost dat dispărut încă de anul trecut.

Vom reveni cu amănunte.

(G. S.)