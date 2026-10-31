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SOCIALACTUALITATE

Descoperire macabră la Alexandru cel Bun

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Rămășițele umane au fost descoperite în toaleta din spatele casei într-o gospodărie din localitatea Alexandru cel Bun. S-a întâmplat în după amiaza de 31 octombrie, fiind anunțați oamenii legii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Conform datelor oficiale deocamdată nu a fost stabilită identitatea persoanei. Urmează ca necropsia să aducă dovezi în urma cărora să se poată identifica cu exactitate cauza și momentul decesului, iar cercetările ulterioare să ducă la identificarea persoanei.O constănțeancă și-a găsit sfârșitul la Roman

Este foarte probabil ca rămășițele să aparțină proprietarului locuinței, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care a fost dat dispărut încă de anul trecut.

Vom reveni cu amănunte.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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