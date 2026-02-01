Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Știre actualizată. Descoperire macabră. Craniu uman și haine găsite lângă Onești

de Croitoru Angela

Actualizare: „Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat existența unui craniu de proveniență umană, mai multe fragmente osoase, precum și părți din articole vestimentare.

Fragmentele osoase și părțile din articole vestimentare au fost ridicate în vederea examinării pentru stabilirea identității persoanei și a împrejurărilor care au condus la decesul acesteia”, precizează un comunicat al IPJ Bacău.

Știre inițială: Rămășițe umane și haine au fost descoperite în după-amiaza de duminică, 1 februarie 2026, într-o comună din imediata apropiere a orașului Onești din județul Bacău.

Câteva persoane care se plimbau prin comuna Gura Văii, în apropierea municipiului Onești, au făcut descoperirea macabră, prin mărăcinișul aflat la o anumită distanță de locurile mai umblate. Deocamdată, în zona respectivă s-au descoperit doar un craniu care pare a fi uman și niște haine, în zona din imediat apropiere a pârâului Belcea.

Criminaliștii din municipiul Onești se află de ceva timp la fața locului, după cum ne-a confirmat comisar Cătălina Crețu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, care a precizat: „Se efectuează cercetări la fața locului momentan, la finalizare vă transmit informații„.

Cercetările la fața locului urmează să confirme cui aparține acel craniu uman și modul în care a survenit decesul.

Dată fiind zona puțin accesată în care au fost găsite rămășițele umane și articolele vestimentare găsite se fac tot felul de speculații.

Urmează ca medicii legiști să stabilească cauza decesului, iar cercetările să facă lumină în acest caz controversat care produce îngrijorare în mica comunitate băcăuană.
Vom reveni cu detalii atunci când acestea vor fi disponibile din surse oficiale.

Nu este prima descoperire de acest fel! Cadavrul unui nemțean a fost găsit în aceeași comună, acum 2 ani și jumătate

În vara anului 2023, pe un teren din aceeași comună băcăuană, a fost descoperit cadavrul în putrefacție al unui nemțean de 55 de ani. Omul ajunsese în Gura Văii, județul Bacău pentru a lucra în domeniul silvic, însă și-a găsit sfârșitul acolo.

„La data de 11 iulie a.c. (2023), polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Văii au fost sesizați despre faptul că, pe un teren extravilan situat în apropierea comunei Gura Văii se află un cadavru uman.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un cadavru în stare avansată de descompunere.

Din primele verificări a reieșit faptul că, trupul neînsuflețit este al unui bărbat, de 55 de ani, din județul Neamț, care ar fi plecat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni de la domiciliu în județul Bacău să lucreze în domeniul silvic.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”,  declara purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău de atunci, agent-șef adjunct, Gabriel Dumitrache, citat de presa locală.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Expoziție de icoane pe sticlă Emilia Nicolaescu, la Biblioteca Județeană
În atenția salariaților. De azi nu se mai plătește prima zi de concediu medical

INFRACȚIONAL

Agresiuni sexuale în școli din Roman. Doi angajați au fost arestați

Doi lucrători de la tot atâtea unități de învățământ...
ACTUALITATE

Avertisment Salvamont. Viteza pe pârtie duce la accidente

Salvamont Neamț atrage atenția supra numărului mare de accidentări...
SOCIAL

FOTO. Incendiu la o casă din Dobreni: 150 mp de acoperiș și două anexe, distruse de flăcări

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în comuna Dobreni,...
ADMINISTRAȚIE

Promisiune respectată. Masă rotundă la Salubritas pe tema protecției animalelor

Asociațiile de profil și ONG-urile cu activitate în domeniul...
INFRACȚIONAL

Șoc în Neamț: angajat din învățământ, arestat pentru relații sexuale cu o elevă „cumpărată” cu bani și cadouri

Un nou caz zguduie sistemul de învățământ nemțean chiar...

