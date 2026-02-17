Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Descoperire cutremurătoare într-o comună nemțeană. Un tată și-a găsit fiul spânzurat în curte

de Popa Denisa

Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutatăSfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 35 de ani din comuna Bodești, județul Neamț, găsit spânzurat chiar de către tatăl său, în curtea locuinței. Descoperirea a fost făcută luni seară, în jurul orei 21:20, iar bărbatul a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina, care au făcut verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Ședința coaliției de guvernare: Modificări la taxe și impozite, excepții la reducerile salariale în armată, educație, sănătate și cultură
Articolul următor
Bacău. Centenar Radu Rosetti

Ultima ora

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
SPORT

Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău)...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...

Categorii

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
SPORT

Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău)...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...
INFRACȚIONAL

FOTO. Percheziții la Piatra Neamț și Sagna într-un dosar de braconaj. Arme și muniții, ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare au avut loc în Piatra Neamț și...
ACTUALITATE

ISU Neamț, „Oameni cu care ne mândrim”: trei salvatori distinși în 2025, intervenții decisive la incendii, accidente și urgențe medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț...
SANATATE

Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asigurat

Orice persoană, indiferent dacă este asigurată sau nu, poate...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale