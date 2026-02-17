Descoperire cutremurătoare într-o comună nemțeană. Un tată și-a găsit fiul spânzurat în curte

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 35 de ani din comuna Bodești, județul Neamț, găsit spânzurat chiar de către tatăl său, în curtea locuinței. Descoperirea a fost făcută luni seară, în jurul orei 21:20, iar bărbatul a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina, care au făcut verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.