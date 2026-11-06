Descinderi la Suceava și București – au fost găsite ceasuri și bijuterii de lux de 500.000 de euro

Patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în județul Suceava și municipiul București. Într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de tăinuire au fost găsite ceasuri, haine și bijuterii de lux de peste jumătate de milion de euro. Acțiunea din 5 noiembrie a făcut parte din cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că două persoane ar fi comercializat bunuri din categoria produselor de lux (ceasuri, accesorii, obiecte vestimentare), în contextul în care acestea ar fi provenit din comiterea unor infracțiuni în diferite state europene”, anunță Poliția Capitalei.

Sursa citată arată că în urma descinderilor au fost găsite mai multe bunuri de interes pentru cauză, printre care peste 50 de ceasuri din categoria de lux, accesorii vestimentare de lux, bijuterii, toate estimate la o valoare ce depășește 500.000 de euro. Față de persoanele vizate vor fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatul cercetărilor și de probele administrate. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru comiterea infracțiunii de tăinuire.