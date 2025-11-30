Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 Decembrie

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” va fi reprogramată pentru mâine, 1 Decembrie. Am luat această decizie pentru că ne dorim ca deschiderea celei mai speciale ediții de până acum a Târgului „Piatra lui Crăciun” să fie o experiență plăcută pentru toți participanții.

Programul pentru seara de mâine va rămâne neschimbat: de la ora 18:00 ne întâlnim în Piața Ștefan cel Mare pentru a aprinde împreună iluminatul festiv, îl vom întâmpina pe Moș Crăciun și ne vom bucura de concertele susținute de Andra Gogan, IDK și ADDA.

Primarul Adrian Niță: „Dragi pietreni,

Vremea nu este astăzi de partea noastră, așa că reprogramăm aprinderea iluminatului festiv în oraș pe mâine seară, la ora 18:00! Magia sărbătorilor nu dispare, ci doar ne așteaptă până mâine.

Iar noi vom fi acolo împreună cu artiștii Andra Gogan, YDK și Adda, pregătiți să aducă zâmbete și energie tuturor.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă aștept cu drag în Piața Ștefan cel Mare, să scriem împreună prima filă din povestea celui mai frumos Crăciun la Piatra!”

Primăria Piatra Neamț