SOCIALACTUALITATEEVENIMENT

Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 Decembrie

de Vlad Bălănescu

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” va fi reprogramată pentru mâine, 1 Decembrie. Am luat această decizie pentru că ne dorim ca deschiderea celei mai speciale ediții de până acum a Târgului „Piatra lui Crăciun” să fie o experiență plăcută pentru toți participanții.Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 Decembrie

Programul pentru seara de mâine va rămâne neschimbat: de la ora 18:00 ne întâlnim în Piața Ștefan cel Mare pentru a aprinde împreună iluminatul festiv, îl vom întâmpina pe Moș Crăciun și ne vom bucura de concertele susținute de Andra Gogan, IDK și ADDA.

Primarul Adrian Niță: „Dragi pietreni,

Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun” amânată pentru mâine, 1 DecembrieVremea nu este astăzi de partea noastră, așa că reprogramăm aprinderea iluminatului festiv în oraș pe mâine seară, la ora 18:00! Magia sărbătorilor nu dispare, ci doar ne așteaptă până mâine.

Iar noi vom fi acolo împreună cu artiștii Andra Gogan, YDK și Adda, pregătiți să aducă zâmbete și energie tuturor.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă aștept cu drag în Piața Ștefan cel Mare, să scriem împreună prima filă din povestea celui mai frumos Crăciun la Piatra!”

Primăria Piatra Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Când vin pensiile în luna decembrie
Articolul următor
Video-Foto P.S. Nichifor Botoșăneanul, în mijlocul comunității din parohia Adormirea Maicii Domnului din Vânători-Neamț

Ultima ora

RELIGIE

Video-Foto P.S. Nichifor Botoșăneanul, în mijlocul comunității din parohia Adormirea Maicii Domnului din Vânători-Neamț

Comunitatea celei mai mari parohii din comuna Vânători-Neamț, Biserica...
Stiri fierbinti

Când vin pensiile în luna decembrie

În ultima lună din acest an plata pensiilor către...
ACTUALITATE

Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României!

Sf. Apostol Andrei a fost fratele Sf. Apostol Petru....
Social Neamț

Adolescentă rănită după ce a fost lovită de o autoutilitară. Șoferul a fugit de la locul accidentului

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost...
INFRACȚIONAL

„Ziua Z” la Piatra Neamț: 12 persoane arestate în urma unei ample acțiuni DIICOT

Douăsprezece persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale