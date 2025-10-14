INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

de Croitoru Angela

Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-NeamțScandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina primăriei la Târgu-Neamț, scene rar întâlnite într-o instituție publică, marți, 14 octombrie, în jurul orei 11:00.

Iată care a fost succesiunea evenimentelor, potrivit informațiilor furnizate de primarul orașului, Vasile Apopei. O fetiță de 16 ani ar fi vrut să plece împreună cu un grup de prieteni la Piatra-Neamț, mama acesteia găsind-o în Autogara Târgu-Neamț.

Părintele, care a simțit că scapă lucrurile de sub control, adolescenta având unele accese de automutilare, a căutat ajutor la Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Târgu-Neamț.

Și de aici a început circul, cu mama care striga pe holurile primăriei despre propria sa fiică că vrea să vină la Piatra-Neamț să cumpere droguri. La intervenția asistenței sociale din primărie, fetița a declarat că dorea, de fapt, să se interneze la Psihiatrie la spitalul din Piatra- Neamț și nu dorea să meargă cu mașina pusă la dispoziție de primărie.

Ca să scape de prezența mamei, fata a amenințat că se va arunca din mașina primăriei, dacă nu este lăsată să meargă să se interneze.

Mama a sunat la 112, în prezența angajaților primăriei, și a anunțat că fiica sa vrea să meargă la Piatra-Neamț pentru a-și procura droguri.

Lucrurile s-au mai domolit când la fața locului, a ajuns o ambulanță și echipajul medical a luat-o pe fetiță în grijă.

Cadrele medicale au constatat că adolescenta este consumatoare de țigări etnobotanice, a recunoscut că fumase trei astăzi, și că are tendințe suicidale, având câteva plăgi tăiate pe un picior, care însă nu i-au pus în pericol viața. În aceste momente, fata se află în ambulanța care o transportă către Secția Psihiatrie pediatrică a SJU Piatra-Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țara
Articolul următor
Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

Ultima ora

ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
ECONOMIE

Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țara

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță o amplă...
RELIGIE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie...
ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Categorii

ACTUALITATE

Microsoft încheie asistența pentru Windows 10

De astăzi, 14 octombrie 2025, Microsoft oprește suportul standard...
ECONOMIE

Casele de amanet, în vizorul ANAF: sunt anunțate acțiuni de control în toată țara

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță o amplă...
RELIGIE

VIDEO. Hramul Sfintei Parascheva – Catedrala din Iași – Sfânta Liturghie

Canalul de youtube doxologia.ro transmite în direct Sfânta Liturghie...
ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei
EVENIMENT

Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va...
ECONOMIE

Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Cel de-al doilea târg anual de job-uri care are...
INFRACȚIONAL

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

Acțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale