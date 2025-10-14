Deranj cu etnobotanice la Primăria orașului Târgu-Neamț

Scandal cu droguri și amenințări cu aruncatul din mașina primăriei la Târgu-Neamț, scene rar întâlnite într-o instituție publică, marți, 14 octombrie, în jurul orei 11:00.

Iată care a fost succesiunea evenimentelor, potrivit informațiilor furnizate de primarul orașului, Vasile Apopei. O fetiță de 16 ani ar fi vrut să plece împreună cu un grup de prieteni la Piatra-Neamț, mama acesteia găsind-o în Autogara Târgu-Neamț.

Părintele, care a simțit că scapă lucrurile de sub control, adolescenta având unele accese de automutilare, a căutat ajutor la Serviciul de Asistență Socială al Primăriei Târgu-Neamț.

Și de aici a început circul, cu mama care striga pe holurile primăriei despre propria sa fiică că vrea să vină la Piatra-Neamț să cumpere droguri. La intervenția asistenței sociale din primărie, fetița a declarat că dorea, de fapt, să se interneze la Psihiatrie la spitalul din Piatra- Neamț și nu dorea să meargă cu mașina pusă la dispoziție de primărie.

Ca să scape de prezența mamei, fata a amenințat că se va arunca din mașina primăriei, dacă nu este lăsată să meargă să se interneze.

Mama a sunat la 112, în prezența angajaților primăriei, și a anunțat că fiica sa vrea să meargă la Piatra-Neamț pentru a-și procura droguri.

Lucrurile s-au mai domolit când la fața locului, a ajuns o ambulanță și echipajul medical a luat-o pe fetiță în grijă.

Cadrele medicale au constatat că adolescenta este consumatoare de țigări etnobotanice, a recunoscut că fumase trei astăzi, și că are tendințe suicidale, având câteva plăgi tăiate pe un picior, care însă nu i-au pus în pericol viața. În aceste momente, fata se află în ambulanța care o transportă către Secția Psihiatrie pediatrică a SJU Piatra-Neamț.