La începutul aceste luni au fost adoptate măsuri care să ajute agricultorii români și trebuie ca nemțenii să afle asta! Este vorba despre „Creditul fermierului” și subvenționarea cu 50% a energiei pentru irigații.

Guvernul condus de premierul PSD Marcel Ciolacu a aprobat Creditul Fermierului cu o dobândă de 1,95% și ROBOR suportat de stat. Este vorba despre una dintre cele mai avantajoase forme de creditare pentru agricultori. Actul normativ vizează creșterea accesului la finanțare pentru fermieri, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, prin care MADR acordă un ajutor de stat, sub formă de grant, care acoperă componenta de dobândă, reprezentând partea de ROBOR la 3 luni, acordată pe o perioadă de maximum 60 luni, fără a depăși cuantumul nominal stabilit prin acordul de finanțare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 280.000 de euro/beneficiar. Rata dobânzii aferentă creditelor este formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an.

Bugetul schemei de ajutor de stat are o valoare de maximum 815,5 milioane lei, echivalentul a 164,1 milioane euro şi se asigură în limita sumelor disponibile din contul „Fondul pentru creditare și garantare a creditelor”, precum și a prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Beneficiarii eligibili sunt operatorii economici care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare definite prin Codurile CAEN 011 – Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire; CAEN 014 – Creșterea animalelor și CAEN 015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor), indiferent de mărimea acestora.

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 3.500 de beneficiari.

Monitorizarea şi controlul beneficiarilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor, pe site, de către FGCR, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit şi instituțiilor financiare nebancare.

În ceea ce privește subvenționarea cu 50% a energiei electrice pentru irigații, Guvernul va acoperi 50% din facturile pentru energia electrică utilizată la pompele pentru irigațiile agricole.

Deputat PSD, Remus Munteanu