Organizația Roman a Partidului Social Democrat (PSD) a organizat joi, 6 octombrie, conferința de alegeri pentru desemnarea noii conduceri. La evenimentul desfășurat în municipiul Roman au participat 97 de delegați și peste 50 de invitați.

La conferința de alegeri a PSD Roman au participat Ionel Arsene – președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa – primarul municipiului Târgu Neamț și președintele interimar al PSD Neamț, Adrian Niță – vicepreședintele PSD Neamț, Florentina Moise – președintele PSD Piatra Neamț, Carmen Nastasă – președintele organizației de femei a PSD Neamț, Neculai Pușcașu – președintele organizației de seniori a PSD Neamț, Lucian Manole – președintele organizației de tineret a PSD Neamț, 14 primari PSD din județul Neamț: Vasilica Crețu – primar Dobreni, Ana Ancuța – primar Poiana Teiului, Vasile Dorneanu – primar Pipirig, Dănuț Petraru – primar Bîra, Mihai Cazimir – primar Boghicea, Bogdan Duminică – primar Oniceni, Laurențiu Bebi Todireanu – primar Stănița, Marinel Barna – primar Bodești, Gheorghe Nahoi – primar Dulcești, Vasile Ciubotaru – primar Girov, Constantin Mătase – primar Grumăzești, Vasiliu Ion Ticușor – primar Petricani, Sebastian Țarălungă – primar Războieni, Dorin Tabacariu – primar Ion Creangă, președinții organizațiilor PSD Săbăoani, Valeria Dascălu – fostul primar al comunei, și PSD Trifești, Bogdan Pricopie, dar și fostul primar al comunei Ruginoasa, Nicu Chirilă.

În urma votului exprimat de delegații prezenți la conferința de alegeri a PSD Roman, președintele organizației a fost desemnată deputatul Oana Bulai. Din componenţa Biroului organizației PSD Roman vor face parte în calitate de vicepreședinți Bălan George Alexandru, Biciușcă George Emilian, Ciocoiu Ionuț Liviu, Dumea Bogdan Mihai, Havrici Tomșa Iulia și Popescu Ștefan. Secretar Executiv a fost ales Luncanu Gabriel Vasile. Din cadrul Biroului organizației PSD Roman vor face parte ca membri: Antochi Alin Lucian, Boloca Ilie, Corduneanu Eduard, Cozma Oana, Curpăn Radu Cătălin, Ghindăoanu Nicu Ciprian, Grumezescu Roxana, Onu Bogdan, Pătrașcu Eugen, Rădăuceanu Vlad Octavian, Tabacariu Elena.

Președintele PSD Roman, deputatul Oana Bulai, a declarat la finalul lucrărilor:

„Sunt onorată de încrederea pe care colegii mei din PSD Roman mi-au acordat-o pentru a fi președintele organizației pentru următorii 4 ani. Funcția de președinte al organizației nu doar mă onorează, ci mă și responsabilizează. Îmi voi folosi toată puterea, toată determinarea și toată ambiția, astfel încât să facem cinste filialei județene a PSD Neamț, dar și la nivel național, prin rezultatele noastre.

Am întors o nouă filă în istoria organizației PSD Roman. Le mulțumesc invitaților și delegaților prezenți la Conferința de alegeri și, în mod deosebit, membrilor echipei mele de la PSD Roman, care sunt mereu lângă mine și alături de care știu că putem fi acea forță politică de care Romanul are nevoie.

Nu am fost niciodată un om individualist. Ce mă caracterizează este munca în echipă. Mie echipa îmi dă viață, îmi oferă perspectivă, îmi dă forță!

Sunt foarte mândră de tot ce am realizat împreună cu echipa mea de la PSD Roman! Tot ce am împlinit și tot ce am făcut este datorită și împreună cu ei.

Vă mulțumesc că îmi oferiți în fiecare zi ocazia să fac parte dintr-o echipă dinamică și unită, formată din oameni ambițioși, curajoși, pregătiți pentru a face politică pentru romașcani!”

Comunicat de presă PSD Roman