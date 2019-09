Deputatul Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț, senatorul Eugen Țapu Nazare, primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, și consilierul județean Bogdan Buhușanu au susținut vineri, 27 septembrie, o conferință de presă, în care au vorbit despre deciziile luate de conducerea Consiliului Județean Neamț, despre rectificarea bugetară, precum și despre alte subiecte de interes local și național.

Principalele declarații făcute de liberali, în cele ce urmează.

* Mugur Cozmanciuc: ”PNL va face un demers legal împotriva consilierilor PSD care au votat proiectul de rectificare bugetară, vor avea de suferit”



Despre ședința Consiliului Județean Neamț din 26 septembrie:

Ieri s-a văzut că nu mai există respect față de populația a jumătate din județ. Nu ne-am dus acolo pentru că voiam să organizăm un joc politic, nu ne-am dus acolo pentru a arăta ce retorică bună avem unii sau alții. Am decis să mergem ca să arătăm că am ales o cale transparentă de a explica că este nevoie de respect, când e vorba de repartizarea sumelor pentru comunitățile din județ. Vreau să spun că unii primari PSD nu știu că au primit acești bani, au aflat și ei, nu știau că trebuiau plătite niște facturi, deși, poate, aveau nevoie de bani pentru altceva. Pentru salarii, de exemplu.

PNL, când va avea decizia la Consiliul Județean, va face împărțirea banilor pe următoarele criterii: populație și suprafață. Al treilea criteriu va ține cont de echilibrarea și ajutorarea unor comunități locale.

Să bagi bani în anumite ulițe care nu sunt folosite și să nu bagi bani în drumuri județene nu este în regulă! După cum nu este în regulă să fii acționar într-o societate, dar să nu ai nicio aplecare directă cu asta. Astfel de lucruri trebuie să înceteze!

Atunci când domnul vicepreședinte Dulamă a fost umilit, din partea PNL a avut susținere. Însă acum pot să spun că este inadmisibil să votezi împotriva orașului unde ai avut funcții de conducere, așa cum a făcut domnul Dulamă.

Ieri au fost încălcate mai multe principii: cel al omeniei și al corectitudinii. Totodată, să nu uităm că Neamțul este singurul județ care a stat 6 luni fără alocarea acestor fonduri (din cota de impozit)!

PNL va face un demers legal împotriva consilierilor PSD care au votat proiectul de rectificare bugetară, vor avea de suferit.

Despre siguranța cetățeanului și ordinea publică:

Dacă vă uitați la ultimele evenimente, de la Caracal sau cazul de la Dâmbovița, cred că trebuie să determine ca orice om politic să aibă o decizie conform conștiinței și când e vorba de decizii politice să voteze ca recursul compensatoriu să fie abrogat! PNL a atras atenția că legea recursului compensatoriu nu este bună, așa că trebuie abrogată!

Partidul Național Liberal are soluții pentru a apăra siguranța cetățeanului și ordinea publică, propuse prin mai multe proiecte de lege depuse în Parlament.

Soluțiile concrete propuse de Partidul Național Liberal sunt următoarele:

Abrogarea Recursului Compensatoriu, adoptat de PSD, care a dus la eliberarea anticipată a infractorilor violenți – proiect de lege depus de #PNL în ianuarie 2019, blocat de PSD la Camera Deputaților

Implementarea Sistemului „Alertă copil dispărut”, care reglementează difuzarea imediată către public a informațiilor privind disparițiile de copii – proiect de lege depus de PNL în august 2019, refuzat de PSD să fie adoptat în regim de urgență

Înăsprirea pedepselor – închisoare pe viață pentru infracțiunile de omor cu violență deosebită săvârșite în special asupra femeilor și copiilor – proiect de lege depus de PNL în august 2019, blocat de PSD la Senat

Implementarea sistemului de supraveghere cu brățară electronică pentru condamnații eliberați condiționat pentru fapte comise cu violență – proiect de lege PNL depus în 2015, blocat de PSD la Camera Deputaților.

* Eugen Țapu Nazare: ”Președintele Klaus Iohannis a fost un factor de stabilitate economică”

Prin întreaga sa activitate președintele Klaus Iohannis a întărit și consolidat apartenența României la Uniunea Europeană și la NATO! A consolidat și întărit apartenența României la NATO pentru apărarea siguranței naționale împotriva amenințărilor regionale. A reușit să angajeze toate forțele politice în respectarea celui mai important angajament de securitate națională în cadrul Alianței NATO prin alocarea a 2% din PIB pentru înzestrarea armatei. A susținut și întărit fără precedent, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, fiind primit, de două ori în timpul aceluiași mandat, de președintele SUA la Casa Albă și a adăugat obiectivului de siguranță națională în cadrul acestui parteneriat o nouă dimensiune de securitate energetică și de promovare a investițiilor economice strategice.

Datorită președintelui Klaus Iohannis, România își continuă parcursul european și euroatlantic. Iar asta nu este puțin lucru, mai ales dacă facem un scurt reminder, când, acum 3 ani, vedeam cum Dragnea și ai săi miniștri voiau să ne scoată din UE și să ne ducă spre ruși. Singurele forțe politice care s-au opus a fost PNL și cel mai mare rol l-a avut președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis este un garant al stabilității economice, este cel care s-a opus, în timp, la toate aberațiile economice propuse de PSD și ALDE.

Eu am tot spus că România este în criză economică de un an. Ei se laudă cu o creștere de 1,4%, dar nu spun că avem inflație de 4,1% din PIB, deficit pe balanța comercială, adică raportul de importuri-exporturi, care înseamnă un minus de 15,1 miliarde de euro! Președintele Klaus Iohannis a fost un factor de stabilitate economică, iar prin deciziile luate a împiedicat ca România să nu intre într-o criză mai mare.

Despre ședința CJ Neamț:

Ieri am vrut ca, înainte de vot, să iau cuvântul, iar întrebarea mea era dacă cele 2,5 milioane prevăzute pentru Spitalul Județean Neamț erau pentru achitarea datoriei pe care o are Consiliul Județean, deși ei au tot spus că sunt la zi cu plățile. Dar nu știm asta, pentru că nu există transparență și nu am primit răspuns la aceste întrebări.

Despre drumul de la Bisericani:

Legat de drumul de la Bisericani: de ce s-a grăbit să dea bon de lucru cumătrului, deși, în continuare, nu are un studiu relevant? Că, după aia, vine iar și spune că drumul a alunecat din cauza ploilor!

* Dragoș Chitic: ”Ionel Arsene se crede stăpân pe moșie și așa cum a spus și ieri face cum vrea, când vrea și ce vrea el!”



Prin decizia luată ieri, de repartizare către UAT a sumei de 7,5% din impozitul pe venit, pietrenii au fost vitregiți! Piatra Neamț are cei mai mulți locuitori și aduce cea mai mare contribuție din județ când e vorba de acest impozit. Situația financiară dificilă în care se afla primăria din Piatra este și din cauza creditelor contractate în 2005-2006. Am reușit să asigur o stabilitate financiară și să elimin riscurile, dar, din cauza deciziilor luate la nivel central și județean, nu știu de ce bani vom dispune pentru proiectele de investiții. Și, la acest capitol, suntem localitatea din Neamț cu cele mai multe proiecte de dezvoltare, prin care încercăm să contractăm fonduri europene, deci, și din acest considerent, ni s-ar fi cuvenit cea mai mare sumă de bani. Însă președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, nu a ținut cont de aceste lucruri și s-a mers pe o repartizare strict politică, fără niciun alt criteriu. Nu am nicio problemă că primăriile primesc bani, însă întreg mandatul domnului Arsene la conducerea CJ Neamț a reprezentat o lovitură pentru Primăria Piatra Neamț! Ionel Arsene se crede stăpân pe moșie și, așa cum a spus și ieri, face cum vrea, când vrea și ce vrea el!

Vreau să le mulțumesc colegilor mei din PNL Neamț că au fost ieri prezenți în ședință, pentru a susține o repartizare corectă, după nevoi, a acestor bani, care sunt foarte importanți, pentru că ne aflăm la final de an!

Este rușinos ceea ce s-a întâmplat! Am impresia de întoarcere în timp și am asistat la manifestarea comportamentului unui om care are doar interesul politic, să susțină doar primarii din propriul partid, vitregind pe ceilalți primari, de alte culori politice!

Legat de fostul coleg Dulamă care a susținut proiectele așa cum au fost ieri promovate de Arsene și PSD: A fost rușinos și atitudinea pe care a avut-o ieri în CJ Neamț este de neînțeles și mă duce cu gândul că au bătut palma cei doi!

Despre situația Troleibuzul SA:

Este jenant să vezi că președintele CJ Neamț îi acuză pe primarii unor localități din jurul municipiului Piatra Neamț de propria incompetență și nu este capabil să intervină într-o societate a CJ, în care CJ Neamț deține aproape 98% din acțiuni! Troleibuzul este o societate care, de ani buni, se află în dificultate. Timp de 39 de luni, de când Ionel Arsene este președinte al Consiliului Județean, a dat 800.000 de lei pe lună, fără să spună vreodată că ar trebui intervenit, că e nevoie de soluții pentru că societatea are pierderi. Din acești bani, se puteau cumpăra 20 de autobuze electrice noi și nu mai era nevoie de aceste compensații financiare. De la președintele CJ Neamț nu am auzit niciodată să vină cu o soluție constructivă.

Ionel Arsene este cel vinovat de distrugerea societății Troleibuzul și de soarta proastă a transportului public din Piatra Neamț și a primăriilor din jur.

* Bogdan Buhușanu: ”Continuă politica de a distribui fondurile pe baza carnetului de partid”

A devenit o obișnuință pentru președintele Consiliului Județean Neamț să împartă fondurile publice pe criterii politice, nu obiective, fără să țină cont de proiectele pe care le au unitățile administrativ-teritoriale, de populație și de gradul de contributivitate. Ieri s-a văzut că se continuă politica de a distribui fondurile pe baza carnetului de partid. Așa s-a ajuns ca municipiile Piatra Neamț și Roman să primească 100.000 de lei și Târgu Neamț de 10 ori mai mult. Ieri, toate 25 de primării liberale au fost reprezentate de primari, viceprimari și consilieri locali, dar ați văzut că nu s-a ținut cont deloc de ei. Ceea ce s-a întâmplat ieri la Consiliul Județean ne arată că niciodată, în această formulă, nu va exista respect față de alte forțe politice. Însă consider că oricine se află la conducerea Consiliului Județean trebuie să împartă fondurile în mod echilibrat.

SURSA: PNL Neamț