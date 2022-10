Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal inițiat de deputații PNL Mara Calista și Bogdan Huțucă a fost adoptat miercuri, 19 octombrie, cu 254 de voturi pentru. Camera Deputaților este for decizional.

Pentru susținerea acestor modificări li s-au alăturat prin semnarea proiectului încă 45 de deputați de la mai multe partide parlamentare.

”Acum un an am început consultările cu privire la modul în care putem veni în sprijinul pensionarilor prin completarea pensiilor din cadrul Pilonului I. În urma consultărilor am documentat și inițiat un demers legislativ la care s-au alăturat mai mulți colegi parlamentari și care astăzi a fost aprobat cu 254 de voturi pentru din 261 de deputați prezenți. Astfel, prin proiectul de lege PL-x nr. 400/2022, ne dorim reducerea impozitării sumelor rezultate din piloanele de pensii administrate privat, facultative și ocupaționale prin impozitarea doar a Randamentul Financiar al Investiției și excluderea de la impozitare a contribuțiilor, fie ele constituite din venituri nete (pilonul III și/sau IV), fie ele din venituri brute (pilonul II)”, a declarat Mara Calista.

Mai multe detalii aici.

Deputat PNL Mara Calista