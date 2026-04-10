Deosebit de frig în Vinerea Mare

Avertizările meteorologilor s-au adeverit și în Vinerea Mare este deosebit de frig pentru acest moment al anului. În toate județele Regiunii Nord-Est sunt valori termice modeste, iar în dimineața de 10 aprilie la stația meteo de pe Ceahlău – Toaca erau temperaturi la limita gerului, -9 grade. La ora 09:00 doar la Bârnova – Iași erau temperaturi de 0 grade, în rest erau valori pozitive, dar modeste, de 1 până la 3 grade.

Temperatura resimțită era mai scăzută, -11 grade pe vârful Toaca din masivul Ceahlău, iar în rest erau cam -1, -2 grade. Noaptea de joi spre vineri a adus valori termice negative pe munte, -10,8 grade și -0,9 grade au fost la Piatra Neamț, iar cel mai cald a fost la Botoșani și Vaslui, cu o minimă de 1,7 grade.

Regimul termic se va aprecia și pentru zilele de Paște avem promisiunea unui cer degajat, soare și temperaturi diurne cuprinse între 10 și cel mult 12 grade. Nopțile vor fi mai calde decât până acum, cu 4, poate cel mult 5 grade.

FOTO meteoromania.ro