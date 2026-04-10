Deosebit de frig în Vinerea Mare

de Sofronia Gabi

Avertizările meteorologilor s-au adeverit și în Vinerea Mare este deosebit de frig pentru acest moment al anului. În toate județele Regiunii Nord-Est sunt valori termice modeste, iar în dimineața de 10 aprilie la stația meteo de pe Ceahlău – Toaca erau temperaturi la limita gerului, -9 grade. La ora 09:00 doar la Bârnova – Iași erau temperaturi de 0 grade, în rest erau valori pozitive, dar modeste, de 1 până la 3 grade.

Temperatura resimțită era mai scăzută, -11 grade pe vârful Toaca din masivul Ceahlău, iar în rest erau cam -1, -2 grade. Noaptea de joi spre vineri a adus valori termice negative pe munte, -10,8 grade și -0,9 grade au fost la Piatra Neamț, iar cel mai cald a fost la Botoșani și Vaslui, cu o minimă de 1,7 grade.

Regimul termic se va aprecia și pentru zilele de Paște avem promisiunea unui cer degajat, soare și temperaturi diurne cuprinse între 10 și cel mult 12 grade. Nopțile vor fi  mai calde decât până acum, cu 4, poate cel mult 5 grade.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
VINEREA MARE: Răstignirea şi punerea în mormânt a Mântuitorului
VINEREA MARE: Răstignirea şi punerea în mormânt a Mântuitorului

Vinerea Mare (Sfânta și Marea Vineri, în calendarul Bisericii...
Infracțional Bacău

Mită la Psihiatrie, la SJU Bacău: internări fictive pentru pensii de invaliditate. Medicul șef și asistenta șefă, sub control judiciar pe cauțiune

Un dosar de corupție zguduie Secția de Psihiatrie a...
ACTUALITATE

Suceava. Percheziții la Berchișești într-un dosar de ucidere intenționată a animalelor

Două percheziții au avut loc joi, 9 aprilie, în...
INFRACȚIONAL

Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

Doi tineri sunt acuzați că au furat două laptopuri...
ACTUALITATE

Botoșani. Percheziții la persoane suspectate de braconaj. Amenzi de peste 23 000 de lei

Percheziții în zorii zilei în județul Botoșani. Polițiștii au...

