Demonstrații cu câini și activități pentru copii, la Ziua Poliției în Piatra Neamț

Platoul Curții Domnești din Piatra Neamț a devenit, duminică, 22 martie, locul de întâlnire dintre polițiști și cetățeni, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Poliției Române. Chiar dacă această zi este sărbătorită oficial pe 25 martie, manifestările au fost organizate pentru a facilita participarea publicului larg.

Vizitatorii au putut vedea de aproape tehnica din dotarea poliției, de la autospeciale până la echipamentele utilizate în intervenții, dar și să stea de vorbă cu oamenii legii despre munca lor de zi cu zi. Organizatorii au pus accent pe activități dedicate celor mici, pregătind jocuri și surprize care au animat întreaga zonă.

Printre atracțiile principale s-a numărat demonstrația oferită de câinii de serviciu ai IPJ Neamț.