Cătălin Chiței, cel care a câștigat prin concurs poziția de administrator public a județului Neamț, anunță că a renunțat la mandatul obținut. Demisia sa poate părea surprinzătoare dar cunoscătorii știu că între el și o parte a „consilierilor” președintelui Consiliului Județean erau diferențe majore de opinie. Anunțul a fost făcut într-o postare pe o rețea de socializare:

„Pe aceasta cale vă anunț faptul că de la sfârșitul anului nu voi mai ocupa poziția de administrator public al județului. În data de 12 decembrie am depus la registratura CJ informarea privind renunțarea la mandatul încredințat prin contractul de management. Pentru mine a fost o perioadă extrem de interesantă din care am să extrag pentru autocritică situațiile pentru care nu am fost pregătit să le gestionez, dar am să și mulțumesc pentru experiența de a cunoaște intestinele unor instituții spre care toți nemțenii se uită cu interes și speranță și care nu întotdeauna răspund la nevoile lor. Am ales sa fac acest pas și pentru că anul viitor va fi unul cu două runde de alegeri care vor defini viața publică din România pentru următorii patru ani. E important ca alături de un candidat să stea un om de partid care va pune în munca sa tot ce are mai bun pentru reușită”.