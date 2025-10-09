Demisie așteptată la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

Publicația “Mesagerul de Neamț” anunța de miercuri, 8 octombrie, plecarea prin demisie a dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie- Iacob (detalii aici), ceea ce s-a și întâmplat în această dimineață (joi, 9 octombrie).

SJU Piatra-Neamț se confruntă, de ani buni, cu numeroase probleme, cea mai gravă și care a fost în atenția publicului în ultimul timp, stârnind un adevărat val de nemulțumiri, a fost Secția ATI. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, anunțase deja cât de nemulțumit este Consiliul de Administrație (CA) al SJU de activitatea managerului demisionar (detalii aici și aici).

În exclusivitate pentru “Mesagerul de Neamț”, medicul Cristina Atănăsoaie Iacob a declarat: „Da, mi-am dat demisia deoarece consider că a venit timpul. Prefer să îmi văd de viața mea profesională în situația în care se știe ce a declarat domnul președinte Harpa în presă. Nu am vorbit cu dânsul personal, doar ce a spus în presă. Eu am făcut tot ce am putut aici. Rămân în continuare pe secția Medicină Internă și știți cum sunt eu, prefer să se încheie, să vină un manager care să fie agreat, ajutat, să fie în beneficiul spitalului căci asta este ceea ce contează. Încăpățânarea nu și are rostul”.

Este așteptată numirea pe funcția de manager a spitalului a dr. Alexandru Patrașcu, fostul director de la Spitalul orășenesc Târgu-Neamț.

(A.C. , G.S.)