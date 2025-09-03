Municipiul Piatra Neamț ar putea avea o fanfară, inițiativa fiind anunțată de Cercul Militar Piatra Neamț, în parteneriat cu primăria pietreană și Casa de Cultură a Sindicatelor. În acest scop se caută instrumentiști care doresc să se alăture demersului de constituire a Fanfarei Municipale. „Căutăm instrumentiști pasionați, cu experiență sau în formare, care doresc să facă parte din acest proiect muzical al comunității. Dacă îți dorești să cânți alături de alți iubitori de muzică și să aduci bucurie prin sunetul instrumentului tău, te așteptăm să ni te alături!”, anunță organizatorii.

Cei interesați să se alăture demersului se pot înscrie până la data de 30 septembrie. Înscrieri și detalii la telefon 0741226971 sau email: [email protected] sau pot face o vizită la Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț. „Noua fanfară va fi prezentă la ceremonii militare, evenimente culturale, spectacole și concerte în aer liber, devenind un ambasador muzical al orașului atât în țară cât și în străinătate”, mai arată sursa citată.

FOTO Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț Facebook

(G. S.)