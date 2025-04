Fosta conducere a Primăriei Tarcău a fost găsită vinovată de delapidare în dauna unității administrativ teritoriale, iar magistrații Judecătoriei Bicaz au aplicat pedepse fără executare. Iulian Găină, fostul primar, a primit un an și 6 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, iar fostul viceprimar, Mircea Valeriu Nistor, a fost pedepsit cu un an de închisoare în aceleași condiții. Ambii au ca pedeapsă complementară interdicția de ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. Și cum cei doi sunt acum consilieri locali la Tarcău, la rămânerea definitivă a deciziei judecătorești ar putea pierde funcțiile. De asemenea, instanța i-a obligat la muncă în folosul comunității, 90 de zile pentru Găină și 60 de zile pentru Nistor. Prestația neremunerată trebuie să se desfășoare la locul faptei pentru care cei doi au fost condamnați, Primăria Tarcău, sau Primăria Bicaz.

Găină și Nistor au de respectat mai multe obligații impuse de instanța de judecată pe durata termenului de supraveghere, inclusiv aceea de a anunța orice deplasare care depășește 5 zile, schimbarea locuinței, a locului de muncă și trebuie să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă. „Atrage atenţia inculpatului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere, obligaţiile stabilite sau dacă săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei”, este dispoziția Judecătoriei Bicaz pentru ambii acuzați. Hotărârea instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Cercetările efectuate în cauză au stabilit că primarul Găină și vicele Nistor, din legislatura 2016 – 2020, ar fi folosit cardurile de combustibil ale Primăriei Tarcău și au achiziționat benzină și motorină în interes personal. Totul a plecat de la un control al Curții de Conturi, iar ulterior a fost efectuată și inventarierea anuală a patrimoniului comunei. S-a constatat lipsa unei cantități de aproape 6.000 de litri de motorină, mai exact 5.944 litri, plus 298 litri de benzină. Viceprimarului Nistor i-a fost imputată cantitatea de 667 litri de către Camera de Conturi, iar el a încheiat un angajament de plată pentru cantitatea menționată.

Au fost sesizate organele de urmărire penală iar ancheta a relevat că faptele ar fi avut loc în plină criză sanitară provocată de pandemie, mai exact în perioada 2019 – 2020. Cei doi ar fi folosit cardurile de combustibil ale primăriei și au alimentat mașinile personale în diverse situații. Uneori cantitatea achiziționată și achitată cu cardul primăriei depășea cu mult rezervoarele autovehiculelor din parcul auto al instituției publice, una din alimentări fiind de 128 de litri. Astfel de situații au avut loc inclusiv la stații din afara orașului Bicaz sau în afara programului normal de lucru al primăriei (amănunte aici).

Prin faptele imputate, primarul Iulian Găină ar fi produs un prejudiciu în dauna instituției publice pe care a condus-o de 24.843 de lei, în timp ce paguba stabilită în sarcina viceprimarului a fost stabilită la circa 5.300 de lei. Primăria Tarcău a fost parte civilă în procesul penal, dar Judecătoria Bicaz a respins acțiunea ca rămasă fără obiect, ceea ce înseamnă că cel mai probabil sumele de bani au fost achitate.

(G. S.)