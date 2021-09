Poliţia Locală Târgu Neamţ se confruntă cu un deficit de personal care persistă de aproximativ trei luni de zile. Din cei 21 de angajaţi ai instituţiei au mai rămas 16 şi nici nu sunt speranţe, cel puţin deocamdată, de a se suplimenta locurile rămase libere cu noi angajaţi. Asta pentru că, toate posturile de funcţionari publici sunt blocate.

Motivele pentru care Poliţia Locală Târgu Neamţ a rămas fără şase angajaţi sunt de natură personală sau de alte opţiuni profesionale: doi angajaţi au plecat prin transfer pe alte posturi în cadrul primăriei, un alt angajat a ieşit la pensie, un altul a intrat în concediu de creştere a copilului, un alt angajat se află deja în concediu medical având o stare de sănătate destul de precară, iar cel de-al şaselea se pregăteşte deja să intre în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

„În ciuda acestui deficit de oameni am găsit totuşi soluţii de reorganizare a activităţii interne. Avem în continuare în pază şi ordine aceleaşi obiective, staţiune Oglinzi, groapa ecologică, primărie, centrul de vaccinare şi parcurile centrale. Aflându-ne în context pandemic suntem în subordinea Poliţiei Naţionale, răspundem în continuare la toate sesizările scrise şi telefonice venite din partea cetăţenilor. Nu de puţine ori, în ultimele trei luni de zile am fost nevoit să suplinesc şi să îndeplinesc mai multe atribuţii şi activităţi începând de la redactarea unor documente şi până la susţinerea fizică a patrulei de zi şi de noapte. Am fost chiar şi ofiţer de serviciu”, ne-a declarat Florin Tofan, şeful Poliţiei Locale Târgu Neamţ.

Despre cum afectează deficitul de personal activitatea poliţiei locale, viceprimarul Vasile Apopei, în stilul său caracteristic ne-a spus: „Posturile fiind blocate ne descurcăm cum putem. Probabil, după deja celebrul congres din aceste zile se vor debloca posturile. Cu resursele pe care le avem acum încercăm să ne descurcăm. Încercăm să ne adaptăm situaţiei”.

C.T. STURZU