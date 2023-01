Funcționarii publici au obligația de a depune declarații de avere și declarații de interese în fiecare an, documente ce trebuie semnate de titulari. Cu toții trebuie să știe că, și în acest an, actele pot fi încă semnate de mână, chiar dacă, începând din 2023, documentele ar fi trebuit să aibă doar semnătură electronică. Termenul a fost însă prorogat, astfel că Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că, în acest an, declarațiile de avere și cele de interese pot fi semnate în ambele modalități, atât olograf cât și electronic.

“La finalul anului 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 182/2022 potrivit căreia, termenul aferent obligației de a semna declarațiile de avere și de interese exclusiv cu semnătură electronică calificată a fost prorogat până la data de 31 decembrie 2023. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, deponenții prevăzuți de Legea nr. 176/2010 completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate fie cu semnătură electronică calificată, fie cu semnătură olografă, exclusiv prin sistemul e-DAI“, conform ANI. (G.S.)