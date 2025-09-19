Decizie istorică a Curții Europene de Justiție în privința tratamentului pacienților în străinătate

Cetățenii români care au nevoie de tratament și vor să meargă în clinici din străinătate vor beneficia de o procedură simplificată și au dreptul la decontarea cheltuielilor, inclusiv în cazul intervențiilor chirurgicale.

Decizia a fost pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și este obligatorie pentru toate statele membre. Este o victorie istorică pentru pacienții care vor avea acces mai facil la servicii medicale oriunde doresc în Europa, eliminându-se barierele birocratice.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată de cea mai mare instanță din țara noastră, Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru clarificări într-o cauză care viza modalitățile și condițiile de rambursare a serviciilor de asistență medicală transfrontalieră. „Instanța supremă a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la o posibilă necorelare a legislației naționale cu normele europene, care îngreuna, prin introducerea unei condiții suplimentare, posibilitatea cetățenilor români de a pretinde rambursarea serviciilor de asistență medicală efectuate în state membre UE”, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Punctual era vorba de faptul că pacienții trebuiau să obțină acordul unui medic din sistemul public de sănătate, plus formularul european de la Casa de Asigurări de Sănătate. Fără aceste documente nu ar fi beneficiat de decontarea cheltuielilor medicale efectuate în străinătate.

Prin decizia pronunțată CJUE instanța europeană a constatat că barierele birocratice încalcă dreptul la sănătate al cetățenilor Uniunii Europene. „Opinia exprimată de judecătorii instanței supreme a fost confirmată de către instanța europeană, care a reținut că o astfel de condiție, a unei evaluări medicale a persoanei asigurate de către un medic care face parte exclusiv din sistemul public de sănătate sau de asigurări de sănătate, finalizată prin emiterea de către medicul respectiv a unui document care autorizează internarea acestei persoane este de natură să aibă un efect descurajator asupra recurgerii la serviciile medicale transfrontaliere, admițând implicit că este suficient un astfel de document emanând din sistemul privat sau chiar din străinătate”, anunță Înalta Curte de Casație și Justiție. Sursa citată arată că decizia din 4 septembrie a CJUE „este una de răscruce pentru decontarea serviciilor medicale din străinătate, obligând legiuitorul să adopte proceduri mai suple și să respecte caracterul echitabil al cuantumului decontării”.

(G. S.)