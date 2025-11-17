De Ziua Internaţională a Studenţilor – ministrul Educației vorbește despre burse și alte “preocupări”

Ziua de 17 noiembrie a fost declarată oficial Ziua Internaţională a Studenţilor în anul 1941 de către Consiliul Internaţional al Studenţilor pentru a comemora evenimentele din 1939, desfăşurate la Praga. În 1939, ocupanţii nazişti din Cehoslovacia au suprimat, în Praga, o demonstraţie a studenţilor de la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Caroline, ce marca momentul creării unei Republici Cehoslovace independente. În urma suprimării demonstraţiilor, un număr de nouă studenţi au murit, iar peste 1.200 au fost trimişi în lagăre de concentrare.

Ziua este marcată, anul acesta, mai mult la nivel declarativ, decât prin acțiuni sau activități concrete. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a urat și el „La Mulți Ani” studenților, într-o declarație prin care încearcă să deturneze atenția de la problemele principale ale studenților, în stilul său caracteristic:

„Din păcate, măsurile fiscal-bugetare prin care trece țara, neanticipate la această magnitudine, au afectat în acest an, inevitabil, și studenții. Este vorba mai ales despre fondul de burse; faptul că, în 2026, acest fond va fi mai mare decât în anul 2023 (nu față de 2024 – 2025) și libertatea de a fi completat din fondurile extrabugetare ale universităților, fără constrângeri privind tipul de bursă sau de formă de studiu, sunt lucruri importante, obținute greu în situația de criză fiscal-bugetară, dar, direct spus, insuficiente. Însă, așa cum am mai spus, metaforic, corabia educației a ieșit din furtuna fiscal-bugetară, iar acum trebuie stabilizată și dezvoltată. Preocuparea mea principală este acum să reconstruim, începând de anul viitor, fondul de burse și mecanisme eficiente ale acestuia, inițial pe baza fondurilor europene, și să folosim situația de criză fiscal-bugetară pentru a introduce (sau reintroduce) și alte mecanisme moderne care pot ajuta studenții, dar care au fost amânate (modificate) sau negândite încă.

Închei tot prin a spune La Mulți Ani, așa cum îi doriți!”.

Angela Croitoru