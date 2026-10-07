De mâine, intră în vigoare legea urșilor: pot fi împușcați 103 în regiunea de Nord -Est, record de 410 exemplare în regiunea Centru

Din 8 octombrie, intră în vigoare Legea nr. 190/2026, care aprobă la nivel național o cotă de prevenție de 859 de exemplare de urs brun. În Regiunea Nord-Est sunt repartizate 103: 39 în Neamț, 34 în Suceava și 30 în Bacău. Cea mai mare cotă regională este în Centru, unde sunt prevăzute 410 de exemplare.

Cotele din lege sunt pentru prevenție și sunt repartizate pe fonduri cinegetice. Ele nu indică exact localitățile sau gospodăriile în care ar putea fi împușcat un urs și nici nu înseamnă că toate exemplarele alocate vor fi automat recoltate.

Cum se împart cotele în Nord-Est

În anexa legii nu apar alocări de prevenție pentru Botoșani, Iași și Vaslui.

Pentru Bacău, cota de 30 de exemplare este repartizată între 18 fonduri cinegetice. Neamțul are cu nouă exemplare mai mult decât Bacăul și cu cinci mai mult decât Suceava, fiind județul cu cea mai mare alocare din regiune.

Nord-Estul are aproximativ 12% din cota națională

Comparația între regiuni arată o diferență importantă: Regiunea Centru are 410 exemplare — aproape jumătate din cota națională și de aproape patru ori mai multe decât Nord-Estul.

Procentele sunt rotunjite. Cotele regionale sunt calculate prin însumarea repartizărilor pe județe din anexa legii.

Cota de prevenție este diferită de cea de intervenție

Legea stabilește separat o cotă de intervenție de 110 exemplare la nivel național. Aceasta nu este împărțită pe județe în anexa care repartizează cota de prevenție. Prin urmare, comparațiile de mai sus se referă doar la cele 859 de exemplare din nivelul de prevenție.

Potrivit legii, exemplarele din cota de prevenție pot fi recoltate până la 31 decembrie 2026, de vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate. Recoltarea femelelor însoțite de pui mai mici de doi ani este interzisă; interdicția se aplică și în zonele în care vânătoarea nu este permisă. Legea prevede aplicarea corespunzătoare a acestor reguli și în 2027.

Actul normativ a fost trimis spre reexaminare de președintele Nicușor Dan, apoi a fost reexaminat și adoptat din nou de Parlament. Președintele l-a promulgat pe 5 octombrie; legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 841 și intră în vigoare la trei zile de la publicare. Textul Legii nr. 190/2026 și anexa cotelor.

Infograficul atașat ilustrează cotele de prevenție pe regiuni și, separat, repartizarea în cele șase județe ale Nord-Estului.

Legea, după cum era de așteptat, a stârnit proteste violente din zona ONG-urilor de profil, care însă nu au venit cu vreo variantă care să protejeze oamenii, pledând pentru soluții precum protejarea localităților cu garduri electrice.

Valentin Bălănescu