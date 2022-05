Vacanța de Paști, de două săptămâni, se încheie și elevii se întorc la școală de mâine, 2 mai. Sunt ultimele 6 săptămâni de cursuri din acest an școlar, mai puțin pentru elevii de a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, care au examene naționale. În ultima parte a acestui semestru vor fi teze și evaluări naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul prevede examene de evaluarea competențelor la finalul clasei a II-a în perioada 10-12 mai, pentru elevii de clasa a IV-a în perioada 17-19 mai și pentru elevii de clasa a VI-a în perioada 25-26 mai.

Absolvenții de clasa a XII-a și a XIII-a încheie anul școlar în data de 27 mai, fiindcă îi așteaptă bacalaureatul. Calendarul examenului prevede probele orale și de competențe digitale în perioada 6 iunie – 15 iunie și probele scrise în perioada 20-23 iunie. Notele vor fi publicate pe 27 iunie, cei nemulțumiți putând depune contestațiile începând cu ora 12 și până la ora 18, iar notele finale vor fi aflate în ziua de 1 iulie.

Și absolvenții de clasa a VIII-a încheie cursurile mai devreme decât restul, în ziua de 3 iunie. Evaluarea națională este stabilită pentru perioada 14-17 iunie și notele vor fi afișate în ziua de 23 iunie. Contestațiile se depun în aceeași zi, între orele 16-19 și a doua zi între orele 8-12, iar notele finale vor fi publicate în 30 iunie. Admiterea la liceu începe prin completarea fișelor de opțiuni în perioada 4-11 iulie și repartizarea se va face în data de 14 iulie.

Pentru elevii de la liceele tehnologice și din învățământul profesional, cursurile din acest an școlar se încheie la 1 iulie.

Schimbări profunde sunt așteptate pentru următorul an școlar, anunțate deja de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu declarându-se hotărât să implementeze varianta cu 5 module de cursuri și 5 vacanțe, fără teze, dar cu evaluări sumative, printre altele. Rămâne de văzut ce și cum va fi adoptat în această vară.

