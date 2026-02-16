SOCIALACTUALITATEBACĂU

De la tradiție la afirmare identitară: „Csontkirály și Babkirály”, inima culturală a maghiarilor din Moldova

de Vlad Bălănescu

Cea de-a IX-a ediție a balului de Lăsata Secului „Csontkirály și Babkirály” a fost deschisă festiv la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, confirmând statutul său de cel mai mare bal al comunităților maghiare din Moldova și unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale maghiarilor din regiune.De la tradiție la afirmare identitară: „Csontkirály și Babkirály”, inima culturală a maghiarilor din Moldova

Semnificația evenimentului

Balul marchează Lăsata Secului – momentul tradițional care precede Postul Paștelui – și reunește anual sute de participanți din comunitățile ceangăiești. Denumirea „Csontkirály și Babkirály” (în traducere liberă „Regele Oaselor” și „Regele Boabelor”) simbolizează trecerea de la perioada meselor bogate la cea a postului, într-un cadru festiv cu muzică, dans și port popular.De la tradiție la afirmare identitară: „Csontkirály și Babkirály”, inima culturală a maghiarilor din Moldova

Președintele Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM), Laurențiu Pogar, a subliniat evoluția pozitivă a percepției asupra culturii maghiare din Moldova: „Este foarte important ca această cultură, a maghiarilor din Moldova, să se mențină, este și o bogăție a României pentru diversitate, multiculturalism. Politicile Uniunii Europene pun accent pe buna armonie cu minoritățile.”

Laurențiu Pogar a atras, însă, atenția că statul român trebuie să fie mai atent cu minoritățile, pentru a le ajuta și a le sprijini în integrare.

Sprijin instituțional

La eveniment a participat și Szili Katalin, consilier principal al prim-ministrului Viktor Orbán. Guvernul Ungariei s-a numărat printre finanțatorii ediției din acest an, susținând astfel păstrarea identității culturale a maghiarilor din afara granițelor Ungariei.De la tradiție la afirmare identitară: „Csontkirály și Babkirály”, inima culturală a maghiarilor din Moldova

Cine sunt ceangăii din Moldova?

Ceangăii reprezintă un grup etnografic romano-catolic de limbă maghiară/ceangăiască, localizat preponderent în județul Bacău, în zona Siretului. Comunitatea se remarcă printr-o identitate culturală flexibilă și prin tradiții bine conservate, strâns legate de credința romano-catolică.

Interesele comunității sunt reprezentate de Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova, înființată în 1990. Numărul ceangăilor este estimat la aproximativ 30.000–50.000 de persoane.

Evenimentul „Csontkirály și Babkirály” rămâne astfel nu doar un bal, ci o reafirmare anuală a identității, limbii și tradițiilor ceangăilor din Moldova.

Gabriel Pop

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
