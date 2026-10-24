De la Buhuși la Piatra-Neamț: spitalele Moldovei, în top la Romanian Healthcare Awards 2026

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a obținut trei Diplome de Excelență la Romanian Healthcare Awards 2026, după cum a relatat pe larg Mesagerul de Bacău. Performanța vine în aceeași ediție în care și sănătatea nemțeană a urcat pe scenă: Secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a primit la rândul ei o Diplomă de Excelență.

Gala la care se face referire este cea de-a 6-a ediție a Romanian Healthcare Awards, cu decernarea premiilor pe 22 octombrie, în cadrul celei de-a 11-a ediții a ROHO – Romanian Hospital and Healthcare Convention, la București. Finaliștii au fost evaluați de un juriu internațional cu membri din 10 țări, potrivit organizatorilor și listei oficiale a finaliștilor.

Ce a luat Buhuși la Romanian Healthcare Awards 2026

Unitatea din Buhuși, aflată în 2010 în pericol de desființare, a fost finalistă și apoi diplomată la toate cele trei categorii la care a intrat:

Echipa Medicală a Anului – pentru colaborarea interdisciplinară;

– pentru colaborarea interdisciplinară; Managerul Anului – manager Constantin Poiană, pentru modernizare și infrastructură;

– manager Constantin Poiană, pentru modernizare și infrastructură; Transformare digitală și AI în sănătate – pentru integrarea inteligenței artificiale în fluxurile medicale.

Este important de precizat: Diplomele de Excelență recompensează finaliștii, trofeele mari ale acelor categorii mergând la alți competitori – de exemplu, la Managerul Anului, trofeul a fost câștigat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, iar la Transformare digitală, de Docviser Oncology, conform aceleiași liste oficiale. Asta nu diminuează performanța: tripla nominalizare pentru un spital mic de oraș rămâne una dintre surprizele ediției. Managerul Constantin Poiană, citat de Mesagerul de Bacău, a vorbit despre muncă în echipă și despre tehnologie ca instrument pentru siguranță și diagnostic rapid, nu ca „bifă tehnologică”.

Ce a luat Neamțul

La aceeași categorie – Echipa Medicală a Anului – a fost premiată cu Diplomă de Excelență Secția Neurologie a SJU Piatra-Neamț, pentru proiectul „Progresul Secției de Neurologie Post-COVID”, coordonat de dr. Iuliana Luchian. Distincția a fost acordată pe 23 octombrie și citează discursul medicului șef despre aducerea investigațiilor și tratamentelor aproape de pacienții „de provincie”, fără drumuri în afara județului.

Mai sunt și alte spitale pe listă din Regiunea Nord-Est, la nivel de finaliști. Este vorba despre Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, prin echipa prof. univ. dr. Grigore Tinică, apare de două ori finalist. la Educație și Cercetare și la Investiții și Infrastructură medicală – modernizarea sălii hibride pentru îngrijire cardiovasculară avansată.

Z.C.