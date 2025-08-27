Începând cu data de 1 septembrie 2025, Serviciul de Evidență a Persoanelor își va reloca activitatea din clădirea Forum Center, în noul sediu situat la Stadionul Municipal „Ceahlăul” (Strada Eroilor, lângă sediul STS).

Pentru ca mutarea să se desfășoare fără probleme, vă informăm că la finalul acestei săptămâni Serviciul de Evidență a Persoanelor va avea un program de lucru cu publicul modificat, astfel:

joi, 28 august: 08:30 – 15:30

vineri, 29 august: fără program de lucru cu publicul

Vă reamintim că programările pentru obținerea cărții de identitate electronice se realizează prin intermediul portalului Ministerului Afacerilor Interne https://hub.mai.gov.ro/, iar cele pentru cartea de identitate simplă prin accesarea platformei http://piatra-neamt.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html sau în baza bonului de ordine de la ghișeu.

