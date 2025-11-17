ACTUALITATE

De la 1 ianuarie, plafonul pentru microîntreprinderi scade la 100.000 de euro. Verificați veniturile până la 31 decembrie!

de Vlad Bălănescu

De la 1 ianuarie, plafonul pentru microîntreprinderi scade la 100.000 de euro. Verificați veniturile până la 31 decembrie!Antreprenorii locali trebuie să fie atenți în această perioadă: până la 31 decembrie este necesară verificarea veniturilor obținute în 2025, pentru că de la 1 ianuarie 2026 se schimbă plafonul pentru microîntreprinderi.

Noul prag va fi de 100.000 de euro, față de 250.000 de euro cât este în prezent.

Acest plafon se stabilește la cursul BNR din ultima zi a anului.

Cei care depășesc în cursul anului 2025 suma de 250.000 de euro trebuie deja să plătească impozit pe profit din trimestrul în care s-a făcut depășirea.

Dar mai important: chiar dacă o firmă rămâne sub plafonul actual, dacă la 31 decembrie are venituri mai mari de 100.000 de euro, va trebui să treacă la impozit pe profit de la 1 ianuarie 2026.

Această trecere este definitivă.

Atenție la firmele legate – de ce este important acest lucru

Dacă o persoană deține peste 25% din mai multe firme, veniturile acestor firme se adună.
Astfel, dacă totalul trece peste 100.000 de euro, toate companiile devin plătitoare de impozit pe profit.

Prin urmare, deschiderea unei „firme noi” pe același nume nu ajută.

Exemplu

O firmă care a terminat anul 2025 cu venituri de 110.000 de euro.

Deși în 2025 s-a încadrat ca microîntreprindere, din 2026 va trece la impozit pe profit.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
