Dacă vrei să ai o aventură plăcută cand vine vorba de pariuri sportive, există trei lucruri pe care trebuie să le faci. Primul este de a găsi agentii pariuri sportive de cea mai bună calitate: case de pariuri in România oferă multe piețe sportive și cote competitive.

De asemenea, lucru pe care trebuie să-l faci este să te asiguri că ai la dispoziție diferite metode de plată pentru pariuri.

Apariția de case de pariuri online a dezvoltat industria pariurilor. Astazi ne vom concentra pe ultimul aspect crucial al caselor de pariuri online. O casa de pariuri sportive ar trebui să aiba întotdeauna o multitudine de metode de plată pentru jucătorii săi. Acesta este singurul mod în care pariorii vor putea depune și retrage folosind opțiunile bancare pe care le preferă și se vor bucura la maximum de experiența lor de pariuri. Bonusuri case de pariuri sunt de asemenea importante – cele mai bune și mai profitabile oferte de bonus din industrie.

In ghidul nostru puteti afla mai multe despre opțiunile de plata atunci când pariați online. Vă vom oferi toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la metodele de plată pentru pariuri online și cum le puteți utiliza în avantajul dumneavoastra.

Ce opțiuni legale de plată sunt disponibile în Romania?

În acest moment, există mai multe modalități de a depune sau retrage bani legal la agențiile de pariuri sportive. Printre acestea se numara:

Transferul bancar – Aceasta este cea mai sigură opțiune și, în același timp, modul în care poți transfera cei mai mulți bani. Singurul dezavantaj este că retragerile pot dura câteva zile în funcție de sumă. De obicei, acest transfer durează între 2 și 4 zile, dar uneori poate dura până la 2 săptămâni, în funcție de sumă.

Transferul direct pe cardul bancar – Această opțiune este destul de rapidă și, de asemenea, de încredere, la fel ca transferul bancar. Aceasta este cea mai folosită metodă în România în acest moment. De obicei, acest transfer se face instant în cazul unei depuneri și în câteva ore la retragere, dar uneori aici poate dura până la 2 zile lucrătoare.

Transferul in portofel electronic (Skrill, Neteller, GooglePay) – Acestea sunt cele mai rapide opțiuni atunci când vorbim despre retrageri. Plata este aproape instantanee deoarece agenția de pariuri are o legătură directă cu portofelul electronic. Singurul dezavantaj ar fi taxele, acestea fiind puțin mai mari decât prin alte metode.

Transferuri prin Cryptomonede – Plata crypto, este incredibil de sigură, are și o confidențialitate sporită, plățile sunt rapide și taxele sunt mult mai mici. Cu toate acestea, anumite agenții de pariuri preferă să evite acest tip de plăți pentru a evita câteva probleme cu taxele jucătorilor, deoarece piața crypto nu este încă bine definită.

Card preplatit paysafecard – Cardurile preplătite sunt o altă opțiune pentru pariori, uneori alese din cauza lipsei de conturi bancare implicate în tranzacții. Acest transfer este foarte volatil, o retragere poate dura între câteva ore și câteva zile.

Plata in agentie – Modul clasic de depunere sau retragere, chiar la agenție. Metoda clasică se rezolvă instantaneu la agenție.

Care este metoda preferată de plată a romanilor?

După cum am menționat anterior, românii preferă transferul cu cardul bancar. Aceasta este o metodă sigură, care permite transferul unor sume relativ mari și este una destul de rapidă. În ultimul an, unele agenții de pariuri sportive și-au îmbunătățit metodele de plată cu cardul, iar în anumite momente tranzacțiile sunt procesate aproape instantaneu.

De ce o gamă largă de metode de plată este un lucru bun?

La fel cum am spus si la inceputul articolului, o casa de pariuri sportive ar trebui să aiba întotdeauna o multitudine de metode de plată pentru jucătorii săi, indiferent ca e vorba de depuneri sau retrageri. In acest fel, pariorii vor putea depune și retrage folosind opțiunile bancare pe care le preferă și se vor bucura la maximum de experiența lor de pariere. De foarte multe ori, în funcție de anumite circumstanțe, putem prefera alte metode de plată. Poate că astăzi ne este mai ușor să folosim transferul bancar sau cardul, dar mâine poate optăm pentru un portofel electronic. O agenție de pariuri online care are ambele metode de plată, a castigat deja din acest punct de vedere.

Pariați cu grijă!

Pariurile sportive sunt un hobby grozav, dar nu ar trebui să jucăm niciodată mai mult decât putem pierde! Amintiți-vă să pariați întotdeauna cu grijă!