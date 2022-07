Din când în când, la Piatra Neamț, se întâmplă lucruri un pic mai repede decât de obicei. În luna martie a acestui an Consiliul Local primea spre analiză un proiect de hotărâre care stabilea indicatorii tehnico-economici pentru investiția “Lucrări de consolidare pasarelă peste râul Bistriţa) zona de agrement Ştrand – Hipodrom)“. Valoarea preconizată era de 1,3 milioane lei, fără TVA și banii erau alocați de la bugetul local, toată procedura urmând să dureze 12 luni. Astăzi, 29 iulie, primarul Andrei Carabelea, a lansat un apel către pietreni, după ce a luat decizia să închidă traficul , vorbind despre pericolul reprezentat pentru cetățeni de puntea actuală: ”Mi-am asumat această decizie, pentru că indiferent de context, prioritară va fi întotdeauna siguranța oamenilor (…) Întrucât de la începutul sezonului traficul pe această punte s-a mărit considerabil, au crescut riscurile de deteriorare a elementelor de rezistență ce urmează să fie consolidate, motiv pentru care, pentru a nu pune în pericol siguranța celor care aleg să traverseze puntea, suntem nevoiți să luăm această măsură.”. Decizia este întemeiată pe o expertiză tehnică care arată că sunt necesare lucrări importante: vor fi desfăcute şi înlocuite cablurile portante inclusiv sistemul de prindere al acestora şi cablurile secundare şi va fi înlocuit parapetul metalic. Noul parapet va fi realizat cu mână curentă din ţeavă de oţel, stâlpi şi talpă inferioară, dar şi zăbreluţe laterale din acelaşi material. Vor fi realizate şi unele lucrări de infrastructură pentru consolidarea bazei de beton a punţii şi va fi refăcută şi rampa de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. Cea din urmă va fi din beton acoperită cu tablă striată şi va fi ceva mai lungă decât acum. Pasarela are o lungime de 119 metri şi o lăţime de 2 metri.

Primarul spune că ”am făcut toate demersurile pentru consolidarea punții: am alocat fonduri pentru acest proiect la începutul anului, am realizat proiectul tehnic, caietul de sarcini, am obținut avizele necesare și am organizat licitațiile pentru execuția lucrărilor.”

Primăria asigură că imediat după finalizarea procedurilor de achiziție, va da ordinul de începere a lucrărilor. (Z.H.)