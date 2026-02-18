„De aici, de aproape”: Produsele din județul Bacău au un stand propriu în magazinul Carrefour din Moinești

Lansat inițial în Piatra Neamț și Roman, proiectul „De aici, de aproape”, un demers Carrefour România prin care retailerul sprijină micii antreprenori români și aduce pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale, a ajuns și în Moinești.

În magazinul din localitate, producători ultra-locali de produse alimentare, situați la o distanță de maximum 50 km, din județul Bacău, au, din această săptămână, un spațiu propriu în care își pot prezenta și vinde produsele.

De regulă, acești producători întâmpină dificultăți în a ajunge pe rafturile marilor lanțuri de retail. Prin acest demers, Carrefour le oferă acces la o rețea de retail națională, susținând un lanț de aprovizionare mai scurt.

Florin Crăciun