„De aici, de aproape”: Produsele din județul Bacău au un stand propriu în magazinul Carrefour din Moinești

Lansat inițial în Piatra Neamț și Roman, proiectul „De aici, de aproape”, un demers Carrefour România prin care retailerul sprijină micii antreprenori români și aduce pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale, a ajuns și în Moinești.

„De aici, de aproape": Produsele din județul Bacău au un stand propriu în magazinul Carrefour din Moinești

În magazinul din localitate, producători ultra-locali de produse alimentare, situați la o distanță de maximum 50 km, din județul Bacău, au, din această săptămână, un spațiu propriu în care își pot prezenta și vinde produsele.

De regulă, acești producători întâmpină dificultăți în a ajunge pe rafturile marilor lanțuri de retail. Prin acest demers, Carrefour le oferă acces la o rețea de retail națională, susținând un lanț de aprovizionare mai scurt.

Expoziție stradală „Prințul Constantin Bâzu Cantacuzino – Asul aviației românești"
Incendiu la o casă din comuna Pipirig

Stiri fierbinti

Video-foto. Neamț. Accident în apropiere de Piatra Neamț, între Dumbrava Roșie și Săvinești

Un accident a avut loc în această după amiază-,...
ADMINISTRAȚIE

Semne bune pentru stupine: 2026 ar putea aduce redresarea sectorului apicol

Anul 2026 se anunță mai favorabil pentru apicultură, pe...
ACTUALITATE

Foto/Video. Tânără însărcinată, scoasă din nămeți de polițiști și salvată de medici

Un polițist și un medic din județul Bacău au...
ADMINISTRAȚIE

Opt oferte pentru lotul 3 Bălcăuți–Siret din Drumul Expres Suceava–Siret: contract de 1,55 miliarde lei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
ACTUALITATE

Serbările Zăpezii, ediția a V-a, zile de vis la Durău Park!

Atmosferă de vacanță, cu multă zăpadă, imagini feerice de...

Categorii

Incendiu la o casă din comuna Pipirig

Locuința unei familii din satul Stânca, comuna Pipirig, a...
ACTUALITATE

Expoziție stradală „Prințul Constantin Bâzu Cantacuzino – Asul aviației românești”

Complexul Muzeal Național Neamț anunță organizarea expoziției stradale dedicată...
