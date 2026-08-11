David Popovici în semifinale la 100 metri liber la Campionatele Europene – a câștigat seria în care a concurat cu cel mai bun timp din competiție

Campionul mondial și european, David Popovici, a câștigat calificările probei de 100 metri liber, astăzi, cu recordul de 47″13‴. Au concurat în total „peste 80 de înotători”, în 10 serii, conform TVR Sport.

Competiția europeană de înot a început luni, 10 august și urmează să se termine duminică, 16 august. Aceasta are loc la Centrul Acvatic Olimpic din Saint-Denis, Paris.

Alături de David Popovici, campion mondial en-titre în ambele probe, la 100 și 200 metri liber, care a intrat în competiție astăzi, din lotul României mai fac parte 10 sportivi, anunță publicația Mediafax.

Aceștia sunt:

Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras

– 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture

– 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture

– 50 m și 100 m fluture Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber

– 800 m și 1.500 m liber Robert Badea – 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt

– 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt

– 100 m și 200 m bras, 200 m mixt Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt

– 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber

– 200 m și 400 m liber Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate

– 50 m, 100 m și 200 m spate Tudor Iordache – 50 m, 100 m și 200 m spate

De asemenea, anul acesta concurează inclusiv Constantin Popovici, campion mondial și european la „sărituri în apă de la mare înălţime”, respectiv Cătălin Preda, vicecampion mondial și european la aceleași probe.

Semifinalele probei de 100 de metri liber vor avea loc în această seară, la orele 20:32, respectiv 20:36.

Campionatele Europene de Natație pot fi urmărite în direct pe TVR1 și TVR Sport, la televizor dar și online.

Ioana Mărcuțianu