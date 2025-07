David Popovici, din nou dublu campion mondial: aur și la 100 m liber, după victoria de la 200 m, la Campionatul Mondial de Natație din Singapore

David Popovici scrie istorie pentru România și pentru înotul mondial. După ce pe 29 iulie a câștigat medalia de aur în proba de 200 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, sportivul român a cucerit astăzi, 31 iulie, aurul și în proba de 100 metri liber, devenind primul înotător din istorie care reușește dubla 100 m – 200 m liber la două ediții diferite ale Campionatelor Mondiale.

La doar 20 de ani, Popovici a încheiat finala de la 100 m cu timpul de 46,51 secunde, stabilind un nou record al competiției și cel mai bun timp din cariera sa. Este a doua performanță din toate timpurile în această probă, la doar 11 sutimi de actualul record mondial de 46,40 secunde, deținut de chinezul Pan Zhanle. Pe podium au mai urcat americanul Jack Alexy (46,92 secunde) și australianul Kyle Chalmers (47,17 secunde).

„Sunt fericit să fiu aici”

Imediat după cursă, Popovici a declarat: „În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, este simplu. Legat de cursă, am dat, ca de obicei, totul și cel care câștigă e cel care se focusează cel mai bine. Îmi imaginez că sunt pereți în jurul meu, mă concentrez pe ce am de făcut și mi-am amintit de ce mă antrenez.” A adăugat că în ultimele luni a lucrat la tehnica de înot sub apă, un detaliu despre care a spus că „ține de tocilari”, dar care a făcut diferența: „Ceva am îmbunătățit față de anul trecut, mi-am îmbunătățit înotul pe sub apă și la 200 m, și la 100 m, a funcționat acestă tactică pentru mine. Sunt foarte fericit să fiu dublu campion mondial.”

Într-o altă declarație, a spus că este chiar bucuros că nu a doborât acum recordul mondial: „Foarte bine că nu l-am făcut acum, sincer, dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag. Mă bucur sincer că nu l-am făcut acum. În continuare nu mi se pare imposibil, ca dovadă m-am apropiat atât de mult, la 11 sutimi. Nu mă grăbesc nicăieri, mai avem o grămadă până la Los Angeles”.

Aur și la 200 m

Marți, 29 iulie, în finala de 200 m liber, Popovici a pornit de pe culoarul al șaselea și a fost, la fel ca astăzi, al patrulea la jumătatea cursei. A reușit să revină însă, folosind o tehnică mai bună de înot sub apă, și a încheiat primul cu 1:43.53 minute, devansându-l pe americanul Luke Hobson (1:43.84) și pe japonezul Tatsuya Murasa (1:44.54).

După acea cursă, sportivul român a declarat că această victorie l-a bucurat chiar mai mult decât aurul olimpic de la Paris, obținut în 2024, deoarece a venit într-o perioadă în care s-a simțit mai relaxat și conectat la ceea ce face.

Performanță unică în istoria înotului mondial

David Popovici devine astfel singurul înotător din lume care reușește de două ori dubla 100 m și 200 m liber la Campionatele Mondiale, după ce a obținut aceleași medalii și la ediția din 2022 de la Budapesta. La acel moment, era primul care realiza această performanță după Jim Montgomery, în 1973. Dar nici Montgomery și nici alt înotător nu au reușit până acum să o repete la o a doua ediție.

Clasamentul finalei de 100 m liber – CM Singapore 2025:

David Popovici (România) – 46.51 Jack Alexy (SUA) – 46.92 Kyle Chalmers (Australia) – 47.17 Guilherme Santos (Brazilia) – 47.35 Egor Kornev (Rusia) – 47.51 Patrick Sammon (SUA) – 47.58 Maxime Grousset (Franța) – 47.59 Matthew Richards (Marea Britanie) – 47.74

Câteva repere din palmaresul lui David Popovici la proba de 100 m liber:

2022 – Aur la Campionatele Europene (Roma)

2022 – Aur la Campionatele Mondiale (Budapesta)

2023 – Aur la Campionatele Naționale (bazin scurt)

2024 – Bronz la Jocurile Olimpice de la Paris

2025 – Aur la Campionatele Europene U23 (Samorin)

2025 – Aur la Campionatele Mondiale (Singapore)

Sandu Munteanu

Sursă foto: Facebook, David Popovici